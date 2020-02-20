Первые фальшивые 2 тыс. рублей выявили в Новосибирске

Фальшивые банкноты номиналом в 2 тысячи рублей впервые выявили в Новосибирской области в 2019 году, сообщила замначальника Сибирского ГУ Банка России Лариса Галкина на пресс-конференции в четверг.

По данным Галкиной, в банковской системе Новосибирской области в 2019 году было выявлено 15 поддельных банкнот номиналом 2 тысячи рублей. В 2018 году их еще не было. Эксперт Сибирского ГУ Банка России назвал их качество крайне низким.

«Пока это проба пера. Пока опасности нет», — оценил заведующий сектором организации экспертизы денежных знаков Сибирского ГУ Банка России Вячеслав Вилков.

Также в прошлом году в Новосибирске были задержаны лица, которые хотели сбыть поддельные двухтысячные купюры. У них изъяли банкноты на сумму 400 тысяч рублей, сообщил замначальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по городу Новосибирску Денис Матушкин.

Всего в Новосибирской области в 2019 году было выявлено 619 фальшивых банкнот Банка России, больше всего поддельных купюр достоинством в 5 тысяч и 1 тысячу рублей.