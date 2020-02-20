НАВЕРХ

Первые фальшивые 2 тыс. рублей выявили в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
259 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Фальшивые банкноты номиналом в 2 тысячи рублей впервые выявили в Новосибирской области в 2019 году, сообщила замначальника Сибирского ГУ Банка России Лариса Галкина на пресс-конференции в четверг.

По данным Галкиной, в банковской системе Новосибирской области в 2019 году было выявлено 15 поддельных банкнот номиналом 2 тысячи рублей. В 2018 году их еще не было. Эксперт Сибирского ГУ Банка России назвал их качество крайне низким.

«Пока это проба пера. Пока опасности нет», — оценил заведующий сектором организации экспертизы денежных знаков Сибирского ГУ Банка России Вячеслав Вилков.

Также в прошлом году в Новосибирске были задержаны лица, которые хотели сбыть поддельные двухтысячные купюры. У них изъяли банкноты на сумму 400 тысяч рублей, сообщил замначальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по городу Новосибирску Денис Матушкин.

Всего в Новосибирской области в 2019 году было выявлено 619 фальшивых банкнот Банка России, больше всего поддельных купюр достоинством в 5 тысяч и 1 тысячу рублей.

Еще по теме
Журналиста ГТРК сбила машина в Красноярске при попытке взять интервью
Иркутского мецената и чеченцев обвинили в похищении человека
Сибирячка протащила ребенка на поводке
Торговцы алкоголем в Кузбассе загладили вину благотворительностью
смотреть все
Новосибирск #Криминал #Деньги
КАРТИНА ДНЯ
•
Президент не оставил правительству времени на раскачку
•
Бронемашина США столкнула с дороги в Сирии российский «Тигр»
•
Китайцам запретили въезд в Россию из-за коронавируса
•
Цены на золото рекордно подскочили из-за коронавируса
Подробности
•
Впервые в Сибири: дефицитные медицинские маски залягут на складе?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Святой Трифон: православная версия 14 февраля
•
«Гигант» сокращает площади и закрывается на ночь
Как это работает
•
Впервые в Сибири: дефицитные медицинские маски залягут на складе?
•
Вернуть потраченное: как работает кэшбэк?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Умная колонка с Алисой: тест-драйв «Яндекс.Станции Мини»
НОВОСТИ СИБИРИ
Новосибирский дом ветеранов проверят после данных об издевательствах
Сибирь 20.02.2020 17:36
Спецназ под Новосибирском в метель захватил машины на учениях
Сибирь 20.02.2020 17:19
Осужден виновник обрушения трапа с пассажирами в Барнауле
Сибирь 20.02.2020 17:09
РЖД вложит миллиарды в Алтай
Сибирь 20.02.2020 16:49
Самое популярное
Узаконен новый вид охоты для россиян
28503
Роскачество объяснило разницу в шопинге на Amazon и AliExpress
8613
Красноярск вошел в тройку самых грязных городов мира
4885
Наставники детского «Голоса» устроили битву за новосибирскую школьницу
4738
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Президент не оставил правительству времени на раскачку
•
Бронемашина США столкнула с дороги в Сирии российский «Тигр»
•
Китайцам запретили въезд в Россию из-за коронавируса
•
Цены на золото рекордно подскочили из-за коронавируса
Подробности
•
Впервые в Сибири: дефицитные медицинские маски залягут на складе?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Святой Трифон: православная версия 14 февраля
•
«Гигант» сокращает площади и закрывается на ночь
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Uynachalnica

Цитатаэто «очень трудно»... Не только у меня. Есть гораздо более высокие зарплаты - слова гаранта, в...

Uynachalnica

20 лет на раскачку и не срок савсем!

WSG0600-164-164

Те же 10 000..., но в долларах😀

Иркут 69

Имитация бурной деятельности или бег на месте. 🤓Водевиль в трех частях. Режиссёр тот же, сюжет неизменен,...

-Керя-

Когда я вижу человека которому ничего не нужно.Я понимаю что ему нужно всё. (Олег Табаков)