Президент не оставил правительству времени на раскачку

Президент России Владимир Путин отказался предоставить новому составу правительства время на раскачку. «Это все люди грамотные, они все в материале, в теме», — отметил глава государства.

«Многие из них так или иначе готовили национальные проекты и работали над целями национального развития, они полностью в материале. Там не может быть никакого люфта и никакого времени на раскачку», — заявил глава государства в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

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Ряд чиновников администрации президента перешли на работу в кабинет министров, заявил президент. «Если они готовили эти национальные проекты, тогда им логично поручить с позиции правительства и реализовывать как раз то, что ими и было предложено в качестве этих целей и в качестве инструментов достижения этих целей», — отметил Путин.

«Но у меня возникла внутренняя убежденность в том, что здесь по многим ключевым направлениям должны появиться люди с современной такой подготовкой и настроенностью на конечный результат по некоторым ключевым элементам развития», — пояснил президент.