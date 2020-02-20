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Президент не оставил правительству времени на раскачку

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин отказался предоставить новому составу правительства время на раскачку. «Это все люди грамотные, они все в материале, в теме», — отметил глава государства.

«Многие из них так или иначе готовили национальные проекты и работали над целями национального развития, они полностью в материале. Там не может быть никакого люфта и никакого времени на раскачку», — заявил глава государства в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

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Ряд чиновников администрации президента перешли на работу в кабинет министров, заявил президент. «Если они готовили эти национальные проекты, тогда им логично поручить с позиции правительства и реализовывать как раз то, что ими и было предложено в качестве этих целей и в качестве инструментов достижения этих целей», — отметил Путин.

«Но у меня возникла внутренняя убежденность в том, что здесь по многим ключевым направлениям должны появиться люди с современной такой подготовкой и настроенностью на конечный результат по некоторым ключевым элементам развития», — пояснил президент.

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Uynachalnica

Цитатаэто «очень трудно»... Не только у меня. Есть гораздо более высокие зарплаты - слова гаранта, в...

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Те же 10 000..., но в долларах😀

-Керя-

Когда я вижу человека которому ничего не нужно.Я понимаю что ему нужно всё. (Олег Табаков)

bory.kent

За такие деньги сотрудники ФСИН и родную мать будут гнобить, не говоря о росгвардии на демонстрациях.

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Надо излагать точнее: Негде! ( Не поощрено Государством!)