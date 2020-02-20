Ученые нашли в Красноярском крае останки доисторической саламандры

Российские палеонтологи нашли в Красноярском крае останки одних из первых саламандр Земли, они оказались средними по размерам особями, сообщила в среду пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

«Мы назвали эту саламандру в честь Егора Малашичева, доцента кафедры зоологии позвоночных СПбГУ, неожиданно ушедшего из жизни в декабре 2018 года. Он был чудесным человеком и очень талантливым ученым, который поддерживал молодых палеонтологов и помогал им оставаться в науке», — сказал доцент СПбГУ Павел Скучас.

Палеонтологи открыли новый вид древних амфибий, получивших имя Egoria malashichevi во время раскопок в окрестностях деревни Никольское в Красноярском крае, где залегают породы итатской свиты, возникшие в середине юрского периода. За последние годы ученые обнаружили внутри них множество отпечатков тел древних животных, в том числе примитивных черепах, крокодилов, а также примитивных млекопитающих.

Найденный вид амфибий оказался одним из трех видов этих существ того времени — средним по размеру. Это значит, по мнению ученого, что древние животные занимали разные экологические ниши. В прошлом палеонтологи еще не находили саламандр средних размеров в отложениях Юрского периода. Возможно, они проиграли более крупному и мелкому видам эволюционную борьбу.

Ученые планируют сравнить найденные ими останки с костями древних саламандр, которые были найдены в Британии в отложениях того же времени. Это поможет им раскрыть причину редкости амфибий средних размеров.