Еще у двоих россиян с круизного судна нашли коронавирус

Японские врачи обнаружили коронавирус еще у двоих граждан России, находящихся на борту пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, сообщает российской посольство в Японии.

«В результате проведенной японскими медиками проверки коронавирус диагностирован еще у двоих граждан России. В ближайшее время их доставят в больницу, где им будет оказана необходимая медпомощь. Россияне чувствуют себя нормально. Течение болезни - без ярко выраженных симптомов», — приводит ТАСС сообщение российского посольства.

Таким образом, трое россиян заразились коронавирусом на борту Diamond Princess. Ранее с коронавирусом уже был госпитализирован один гражданин РФ. Также в больницу была помещена его жена, у которой вирус не диагностирован, но она находится под наблюдением врачей в связи с риском заражения. Граждане РФ чувствуют себя нормально.

Ранее стало известно, что два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых ранее был обнаружен коронавирус, умерли.

По данным японского общественного телевидения, это мужчина и женщина в возрасте старше 80 лет. Это первые летальные случаи среди заразившихся коронавирусом пассажиров круизного лайнера. Они входили в группу из 29 снятых с судна заболевших пассажиров, которые находятся в японских больницах в тяжелом состоянии.

На судне Diamond Princes, которое находится в порту японского города Иокогама, 621 человек заразился коронавирусом. В среду судно покинули 443 пассажира, включая двух россиянок. У них не был обнаружен вирус, и они прошли двухнедельный карантин. Ожидается, что в четверг на берег сойдут еще около 500 человек.