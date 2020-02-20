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Похудевший на 20 кг Прилучный показал кадры из вертикального фильма

Источник:
Sibnet.ru
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Павел Прилучный опубликовал в Instagram кадры из первого фильма для смартфонов режиссера Тимура Бекмамбетова «Фау-2: Побег из ада», актер пообещал и дальше делиться новостями со съемок в соцсети.

«Это первый вертикальный фильм, буквально сейчас рождается новый формат кино. Герой сложный — это человек, который прошёл через самые жесткие испытания, но не был сломлен, сложно погружаться в роль, буду рассказывать о новостях со съёмочной площадки. Здесь», — написал Прилучный.

Ради роли в «Побеге из ада» Прилучному пришлось прилично похудеть, актер скинул около двух десятков килограммов. На видео заметно, что некогда круглое лицо артиста осунулось.

Фильм «Фау-2: Побег из ада» (V2. Escape From Hell) будет первым блокбастером, снятым полностью в вертикальном формате. Съёмки начнутся в конце февраля, а выйдет лента в 2021 году. Фильм будет предназначен для просмотра на смартфонах.


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Uynachalnica

Цитатаэто «очень трудно»... Не только у меня. Есть гораздо более высокие зарплаты - слова гаранта, в...

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Те же 10 000..., но в долларах😀

-Керя-

Когда я вижу человека которому ничего не нужно.Я понимаю что ему нужно всё. (Олег Табаков)

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За такие деньги сотрудники ФСИН и родную мать будут гнобить, не говоря о росгвардии на демонстрациях.

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Надо излагать точнее: Негде! ( Не поощрено Государством!)