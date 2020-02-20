Похудевший на 20 кг Прилучный показал кадры из вертикального фильма

Павел Прилучный опубликовал в Instagram кадры из первого фильма для смартфонов режиссера Тимура Бекмамбетова «Фау-2: Побег из ада», актер пообещал и дальше делиться новостями со съемок в соцсети.

«Это первый вертикальный фильм, буквально сейчас рождается новый формат кино. Герой сложный — это человек, который прошёл через самые жесткие испытания, но не был сломлен, сложно погружаться в роль, буду рассказывать о новостях со съёмочной площадки. Здесь», — написал Прилучный.

Ради роли в «Побеге из ада» Прилучному пришлось прилично похудеть, актер скинул около двух десятков килограммов. На видео заметно, что некогда круглое лицо артиста осунулось.

Фильм «Фау-2: Побег из ада» (V2. Escape From Hell) будет первым блокбастером, снятым полностью в вертикальном формате. Съёмки начнутся в конце февраля, а выйдет лента в 2021 году. Фильм будет предназначен для просмотра на смартфонах.