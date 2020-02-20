Сериал «Патриот» про жизнь спецназовца на гражданке выйдет на ТНТ

Сериал «Патриот» про молодого парня-спецназовца, который вернулся в родной город и решил навести там порядок, выйдет на ТНТ весной, сообщает пресс-служба телеканала.

По сюжету, спецназовец Саня Кучин возвращается после службы в родной городок. У него есть мечта — он хочет, чтобы Россия стала лучшей страной на свете, и люди в ней жили хорошо. Парень пытается перевоспитать местных алкашей и шпану, и построить отношения с девушкой, в которую давно влюблен.

В роли главного героя снялся неизвестный актер Антон Жижин, история которого уникальна. По словам продюсера фильма Алексея Базанова, Жижин, будучи мальчиком, семь лет назад написал ему письмо, сообщив, что очень хочет сняться в «Реальных пацанах». Спустя годы Базанов вспомнил о мальчишке из Пермского края и разыскал его. На тот момент парень как раз служил в армии.

«Антон записал самопробы прямо в казарме, за остальных героев сцены для проб подыгрывали реальные солдаты. По этим пробам Антон был утвержден в проект», — рассказал о появлении Жижина в фильме Базанов. «Патриот» выйдет на ТНТ весной, точной даты релиза проекта пока нет.