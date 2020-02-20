Самолет ударился об землю при взлете в Магадане

Самолет Ан-2 после взлета не сумел набрать высоту и совершил жесткую посадку на аэродроме Магадан-13, пострадали семь человек, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Магаданской области.

«Утром 20 февраля в Пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что на аэродроме Магадан-13 при взлете совершил жесткую посадку частный самолет АН-2. Всего на борту находились 12 человек и 2 члена экипажа, которые самостоятельно покинули воздушное судно», — говорится в сообщении МЧС.

По информации спасателей, в результате происшествия пострадали семь человек. Все 14 человек, бывших на борту самолета, доставлены в Магаданскую областную больницу для обследования.

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«Самолет совершал чартерный рейс и должен был доставить в Сеймчан Магаданской области вахтовых рабочих», — сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России.

Следственными органами по факту жесткой посадки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного судна).

«Следствием рассматривается две основные версии произошедшего: техническая неисправность воздушного судна и нарушение правил пилотировании», — уточнили в СК РФ.