Звезды старого шоу-бизнеса обсудили претендентов на «Евровидение»

Представитель от России на конкурс «Евровидение» пока не выбран, но споры о том, кто достоин представить страну на музыкальном соревновании, не утихают. О лучших вариантах высказали представители старой музыкальной школы.

«У нас выбор-то небольшой, к сожалению. А тех артистов, которых реально можно было выбирать, они уже были на этом конкурсе. Каких-то новых лиц на горизонте я особо не вижу. Один из лидеров — Александр Панайотов. Поет очень прилично. Его курирует Лепс, а у Гриши прекрасный вкус. Естественно, если пройдет фамилия Панайотова на этот конкурс, я хотел бы пожелать ему успехов. Ну рэперов же не пошлешь», — цитирует Юрия Антонова «Комсомольская правда».

Первый канал уже представил главных претендентов на участие в «Евровидении 2020». Это Полина Гагарина, Zivert, группа Little Big, Александр Панайотов и казахстанский певец Димаш. Последний не так давно признался, что вроде бы и не против выступить от России на конкурсе, но это будет странно, поскольку он гражданин Казахстана. (Казахстан не принимает участия в «Евровидении»).

Композитор Игорь Крутой вообще посчитал список представленных музыкантов не подходящим для европейского уровня соревнований. «Если говорить с позиции прямого эфира и живого исполнения на Европу и на мир, я бы отправил, возможно, Тиму Белорусских», — сказал он StarHit.

Тем временем в Роттердаме (Нидерланды), где пройдет «Евровидение», прошла жеребьевка, определившая порядок выступления на конкурсе. Россия выступит в первом полуфинале, 12 мая.