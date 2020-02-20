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Центр обслуживания МС-21 и SSJ-100 откроют в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © (с) Корпорация "Иркут"

Центр послепродажного обслуживания самолетов серии SSJ-100 и МС-21 планируется создать на базе аэропорта Красноярск. Председатель краевого правительства поручил подготовить необходимый для этого земельный участок, примыкающий к магистральной рулежной дорожке, сообщила пресс-служба компании «КрасАвиа».

Минпромторг готовит Стратегию развития авиационной отрасли. Одним из ее приоритетов является стимулирование отечественного авиастроения: налоговые льготы для производства и технического обслуживания российских самолетов и вертолетов, а также особые условия ввоза иностранной техники, сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров в ходе совещания в Красноярском крае.

Стратегия также предполагает развитие наземной инфраструктуры обслуживания авиатехники. По оценке экспертов, для техобслуживания самолетов только двух ключевых проектов – SSJ-100 и МС-21 требуется 200 тысяч квадратных метров ангаромест по всей стране. В первую очередь, по отзывам авиакомпаний, – в Сибири и на Дальнем Востоке. В этом смысле, по мнению Бочарова, Красноярский край может стать модельным регионом для развития отечественной авиации.

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«Тут имеются необходимые инфраструктурные, технологические и кадровые возможности и условия для отработки эталонной модели опытной эксплуатации вводимых воздушных судов российского производства… Имеется и значительный экспортный потенциал в техобслуживании не только отечественных, но и транзитных самолетов», — отметил замглавы ведомства.

МС-21 — ближне- и среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Серийное производство лайнера планируют начать в 2021 году. Одним из основных эксплуатантов станет авиакомпания «Аэрофлот». Сборка опытных образцов проходит на Иркутском авиационном заводе.

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Uynachalnica

Цитатаэто «очень трудно»... Не только у меня. Есть гораздо более высокие зарплаты - слова гаранта, в...

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Те же 10 000..., но в долларах😀

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Когда я вижу человека которому ничего не нужно.Я понимаю что ему нужно всё. (Олег Табаков)

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За такие деньги сотрудники ФСИН и родную мать будут гнобить, не говоря о росгвардии на демонстрациях.

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Надо излагать точнее: Негде! ( Не поощрено Государством!)