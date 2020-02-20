Эксплуатацию самолета «Байкал» отработают в Красноярском крае

Красноярский край станет пилотным регионом для эксплуатации новых самолетов «Байкал», заменяющих Ан-2 «Кукурузник», а также для Ил-114-300, предназначенного для замены устаревших Ан-24 и Ан-26. С таким предложением выступил Минпромторг России, сообщила пресс-служба компании «КрасАвиа».

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«У нас существуют дедлайны по авиационной технике, у которой выходят сроки эксплуатации и которую нужно замещать. Поэтому мы крайне заинтересованы в обновлении флота, в использовании судов российского производства как на коротких, так и на средних расстояниях, в организации у нас технического и технологического обслуживания этих судов. Край готов отрабатывать такое взаимодействие», — поддержал предложение председатель краевого правительства Юрий Лапшин.

Самолет «Байкал» должен заменить Ан-2 «Кукурузник». Сейчас существует два проекта: цельнокомпозитный самолет ТВС-2ДТС Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) и самолет Уральского завода гражданской авиации.

Проект последнего должны представить в 2020 году. Какое из этих воздушных судов пустят в серийное производство, пока неясно. Производить новый «Кукурузник» планируют на Улан-Удэнском авиазаводе.