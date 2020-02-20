Перевернувшая иномарка на Большевистской парализовала движение

Иномарка перевернулась на улице Большевистской возле «Речного вокзала», это парализовало движение в Новосибирске.

По данным УГИБДД по Новосибирску, на улице Большевистская водитель не справился с управлением, произошло опрокидывание, в результате никто не пострадал.

«На месте работает экипаж ГИБДД для создания бесперебойного движения», — сообщило ведомство.

Пробки на этом участке пути достигли 9 баллов. Авария усугубила сложную ситуацию, которая сложилась на дорогах города в четверг из-за снежной погоды. В Новосибирске образовались огромные заторы на главных магистралях, вагоны метро не вмешают всех желающих.