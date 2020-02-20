НАВЕРХ

Перевернувшая иномарка на Большевистской парализовала движение

Источник:
Sibnet.ru
158 0
Фото: © пресс-служба Управления МВД России по Омской области

Иномарка перевернулась на улице Большевистской возле «Речного вокзала», это парализовало движение в Новосибирске.

По данным УГИБДД по Новосибирску, на улице Большевистская водитель не справился с управлением, произошло опрокидывание, в результате никто не пострадал.

Фото: © yandex.ru/maps

«На месте работает экипаж ГИБДД для создания бесперебойного движения», — сообщило ведомство.

Пробки на этом участке пути достигли 9 баллов. Авария усугубила сложную ситуацию, которая сложилась на дорогах города в четверг из-за снежной погоды. В Новосибирске образовались огромные заторы на главных магистралях, вагоны метро не вмешают всех желающих.

Еще по теме
Смертельная авария произошла на трассе в Кузбассе
Смертельное ДТП в снегопад произошло в Туве
Момент гибели женщины на тюбе под колесами авто попал на видео
Фура в Кузбассе протаранила автобус, есть жертвы
смотреть все
Новосибирск #ДТП
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин сохранил «тандем» с Медведевым
•
Минимальные пенсии поднимут в России
•
Президент объяснил свой выбор Мишустина
•
Россиян предложили штрафовать за парковку на газонах
Подробности
•
Впервые в Сибири: дефицитные медицинские маски залягут на складе?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Святой Трифон: православная версия 14 февраля
•
«Гигант» сокращает площади и закрывается на ночь
Как это работает
•
Впервые в Сибири: дефицитные медицинские маски залягут на складе?
•
Вернуть потраченное: как работает кэшбэк?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Умная колонка с Алисой: тест-драйв «Яндекс.Станции Мини»
НОВОСТИ СИБИРИ
Глава Тувы показал невероятную растяжку
Сибирь 20.02.2020 10:44
Военная техника из Тувы примет участие в Параде Победы в Новосибирске
Сибирь 20.02.2020 10:15
Эксплуатацию «Байкала» отработают в Красноярском крае
Сибирь 20.02.2020 09:58
Перевернувшая иномарка на Большевистской парализовала движение
Сибирь 20.02.2020 09:56
Самое популярное
Узаконен новый вид охоты для россиян
27583
Роскачество объяснило разницу в шопинге на Amazon и AliExpress
8491
Красноярск вошел в тройку самых грязных городов мира
4755
Наставники детского «Голоса» устроили битву за новосибирскую школьницу
4593
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин сохранил «тандем» с Медведевым
•
Минимальные пенсии поднимут в России
•
Президент объяснил свой выбор Мишустина
•
Россиян предложили штрафовать за парковку на газонах
Подробности
•
Впервые в Сибири: дефицитные медицинские маски залягут на складе?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Святой Трифон: православная версия 14 февраля
•
«Гигант» сокращает площади и закрывается на ночь
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Uynachalnica

Цитатаэто «очень трудно»... Не только у меня. Есть гораздо более высокие зарплаты - слова гаранта, в...

Leonrek

Размещайте. Распространение однополой демократии, должен кто то охранять.

brr7

А до этого 20 лет никто не замечал?)))

WSG0600-164-164

Те же 10 000..., но в долларах😀

Walet 99

И начнет действовать законопроект с 2021 года или того в перспективе, - это пенсионную реформу и конституцию...