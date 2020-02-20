НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Президент объяснил свой выбор Мишустина

Источник:
ТАСС
584 5
Фото: © пресс-служба президента РФ

При выборе кандидатуры на пост нового руководителя правительства Михаила Мишустина не было в первоначальном списке, рассказал президент России Владимир Путин.

Возглавить правительство главе Федеральной налоговой службе Мишустину глава государства предложил по личной инициативе, уточнил Путин в интервью агентству ТАСС. Президент решил самостоятельно дополнить список кандидатур.

«Мне было предложено три кандидатуры, если не четыре. Четыре даже. Но Мишустина среди них не было. Его никто не называл. Кроме меня», — сказал Путин, уточнив при этом, что главным фактором для него стали навыки чиновника.

Президент напомнил, что Мишустин провел цифровизацию в ведомстве,  а также стал серьезным специалистом в этой области. «Хорошим практиком, который понимает, что надо делать, знает, как это делать, и делает, добивается конкретного результата», — добавил он.

Путин принял отставку Дмитрия Медведева 15 января и предложил на пост нового главы правительства Михаила Мишустина. Государственная дума согласилась с предложением российского лидера.

Тема: Конституционная реформа Путина
Индексацию зарплат пропишут в Конституции
Путин пообещал россиянам дополнительный выходной
Путин оценит поправки в Конституцию
Бывшим президентам России предложат пожизненную власть
смотреть все
Политика #Россия
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин сохранил «тандем» с Медведевым
•
Минимальные пенсии поднимут в России
•
Президент объяснил свой выбор Мишустина
•
Россиян предложили штрафовать за парковку на газонах
Подробности
•
Впервые в Сибири: дефицитные медицинские маски залягут на складе?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Святой Трифон: православная версия 14 февраля
•
«Гигант» сокращает площади и закрывается на ночь
Как это работает
•
Впервые в Сибири: дефицитные медицинские маски залягут на складе?
•
Вернуть потраченное: как работает кэшбэк?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Умная колонка с Алисой: тест-драйв «Яндекс.Станции Мини»
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Глава Тувы показал невероятную растяжку
Сибирь 20.02.2020 10:44
Военная техника из Тувы примет участие в Параде Победы в Новосибирске
Сибирь 20.02.2020 10:15
Эксплуатацию «Байкала» отработают в Красноярском крае
Сибирь 20.02.2020 09:58
Перевернувшая иномарка на Большевистской парализовала движение
Сибирь 20.02.2020 09:56
Самое популярное
Узаконен новый вид охоты для россиян
27583
Роскачество объяснило разницу в шопинге на Amazon и AliExpress
8491
Красноярск вошел в тройку самых грязных городов мира
4755
Наставники детского «Голоса» устроили битву за новосибирскую школьницу
4593
Обсуждение (5)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин сохранил «тандем» с Медведевым
•
Минимальные пенсии поднимут в России
•
Президент объяснил свой выбор Мишустина
•
Россиян предложили штрафовать за парковку на газонах
Как это работает
•
Впервые в Сибири: дефицитные медицинские маски залягут на складе?
•
Вернуть потраченное: как работает кэшбэк?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Умная колонка с Алисой: тест-драйв «Яндекс.Станции Мини»
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Uynachalnica

Цитатаэто «очень трудно»... Не только у меня. Есть гораздо более высокие зарплаты - слова гаранта, в...

Leonrek

Размещайте. Распространение однополой демократии, должен кто то охранять.

brr7

А до этого 20 лет никто не замечал?)))

WSG0600-164-164

Те же 10 000..., но в долларах😀

Walet 99

И начнет действовать законопроект с 2021 года или того в перспективе, - это пенсионную реформу и конституцию...