Президент объяснил свой выбор Мишустина

При выборе кандидатуры на пост нового руководителя правительства Михаила Мишустина не было в первоначальном списке, рассказал президент России Владимир Путин.

Возглавить правительство главе Федеральной налоговой службе Мишустину глава государства предложил по личной инициативе, уточнил Путин в интервью агентству ТАСС. Президент решил самостоятельно дополнить список кандидатур.

«Мне было предложено три кандидатуры, если не четыре. Четыре даже. Но Мишустина среди них не было. Его никто не называл. Кроме меня», — сказал Путин, уточнив при этом, что главным фактором для него стали навыки чиновника.

Президент напомнил, что Мишустин провел цифровизацию в ведомстве, а также стал серьезным специалистом в этой области. «Хорошим практиком, который понимает, что надо делать, знает, как это делать, и делает, добивается конкретного результата», — добавил он.

Путин принял отставку Дмитрия Медведева 15 января и предложил на пост нового главы правительства Михаила Мишустина. Государственная дума согласилась с предложением российского лидера.