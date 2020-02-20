Россиян предложили штрафовать за парковку на газонах

Совет Федерации 20 февраля передаст предложения по введению ответственности за парковку на газонах, штрафы планируется прописать в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.

На сегодня существует запрет на парковку на тротуаре и штраф за это, при этом стоянка на газонах и детских площадках на федеральном уровне никак не наказывается. Авторы инициативы уверены, что обновленный кодекс должен содержать расширенное наказание, пишет «Парламентская газета».

Размер штрафа еще предстоит определить. Разработчики документа указывают, что сумма не может быть выше 5 тысяч рублей. Кроме этого, остаются вопросы по администрированию предлагаемой нормы.

Есть несколько вариантов сбора денег — штрафовать автомобилистов могут сотрудники ГИБДД, однако обычно они не проверяют детские площадки и газоны. Поэтому контроль могут передать муниципалитеты. Однако для этого их придется наделить соответствующими полномочиями.