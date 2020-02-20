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Что такое суперапп и почему он заменит все приложения на смартфоне

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Социальная сеть «ВКонтакте» на днях представила новую версию фирменной мобильной программы, назвав ее «суперприложением». Так называемые «супераппы» в последнее время набирают популярность. Что представляет из себя суперприложение, зачем их устанавливать и действительно ли они облегчают жизнь пользователям?

Что такое суперапп?

Мода на супераппы зародилась в Китае. Примерами подобных приложений специалисты называют WeChat и AliPay, которыми на сегодня пользуются более миллиарда человек. От обычных программ они отличаются возможностями — фактически, они сочетают в себе множество сервисов.

Например, в таком приложении обычно есть соцсеть, мессенджер для общения, игры, знакомства, торговые площадки, сервисы для перевода денег и обмена валюты, заказа еды или такси, бронирования отелей и билетов.


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Время аудитории в таком приложении выражается в часах — пользователю нередко достаточно единственного супераппа в телефоне, чтобы закрыть все свои ежедневные потребности. Ведь в такие приложения встроены все базовые задачи — обмен сообщениями, платежами, новостями, фотографиями.

По задумке разработчиков, пользователю такого приложения не нужно переключаться между разными программами — все нужные функции реализованы внутри вкладок. Более того, суперапп имеет максимально широкий доступ к персональным данным клиента и в идеале подстраивается под конкретного человека.

Например, если человек часто заказывает такси, соответствующая функция «поселится» на главной странице, пользователю начнут сообщать о скидках и дополнительных возможностях. Это называется «персонализированный интерфейс». Обычные приложения тоже стараются его использовать, но такого количества данных о клиенте у них нет.

Зачем использовать суперприложения?

По подсчетам разработчиков, внутри «ВКонтакте» встроено более 11 тысяч самостоятельных проектов-сервисов, их число постоянно растет. Однако VK лишь первая ласточка на рынке, свои собственные суперприложения собираются выпустить Сбербанк, ВТБ, «Тинькофф», «Яндекс».

В суперприложениях реализован специальный алгоритм-помощник, который анализирует историю действий пользователя и выдает полезные рекомендации. Например, если человек заказывает билеты в театр, ему после этого могут предложить выгодный и удобный вызов такси.

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Однако при использовании суперприложения есть «подводные камни». Такой суперапп собирает огромное количество персональной информации, что потенциально небезопасно. Еще один нюанс — разобраться в нем намного сложнее. Иногда громоздкий интерфейс отпугивает пользователей.

Кроме этого, суперприложения потребляют значительно больше памяти мобильного устройства и «весят» минимум 200-300 Мб, что нередко затрудняет их установку. Наконец, стоит помнить, что предложения супераппов не обязательно будут самыми выгодными, в некоторых случаях эффективнее установить несколько десятков самостоятельных программ.

Впрочем, вскоре большинство пользователей смогут познакомиться с российскими супераппами «принудительно» — сервисы «Яндекса» и Mail.ru Group станут обязательными для предварительной установки на смартфоны с лета 2021 года в рамках федерального закона. Ряд крупных мировых производителей уже дали на это согласие.

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