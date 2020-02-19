Минимальные пенсии поднимут в России

Социальные пенсии россиян с 1 апреля 2020 года проиндексируют на 6,1%, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

Социальная пенсия является минимальной пенсионной выплатой, которую получают россияне, которые в силу разных обстоятельств не заработали трудовой стаж, необходимый для получения страховой пенсии.

По словам главы Минтруда, индексация коснется почти 4 миллионов человек, из которых 3,2 миллиона являются получателями социальных пенсий. Повышение выплат обойдется в 2,41 миллиарда рублей в месяц, или 21,7 миллиарда рублей до конца 2020 года.

Кроме социальных пенсионеров, выплаты вырастут у военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, а также участников Великой Отечественной войны. Также увеличатся выплаты жителям блокадного Ленинграда, гражданам, пострадавших в результате техногенных катастроф.