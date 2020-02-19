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Россия напечатает иностранную валюту

Источник:
Bloomberg
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Фото: Venex_jpb / CC BY-SA 2.0

Россия напечатает 300 миллионов боливаров — венесуэльских купюр. Соответствующий контракт подписан между правительством Венесуэлы и российским Гознаком.

Российская фабрика напечатает 300 миллионов банкнот номиналом от 10 тысяч до 50 тысяч боливаров. Общая стоимость партии составит 143 миллиона долларов. При этом за работу Гознак получит около 7,4 миллионов долларов, пишет Bloomberg.

Из-за гиперинфляции в Венесуэле предпочтительной валютой в стране сейчас является доллар. Однако зарплаты работникам платятся в местной валюте, которая регулярно печатается властями Венесуэлы.

Ранее у Венесуэлы были проблемы при расчетах с поставщиками банкнот. В прошлом году британская De La Rue, которая является одним из крупнейших производителей купюр в мире, списала 23 миллиона долларов задолженности Венесуэлы перед компанией.

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Топ комментариев

Leonrek

Размещайте. Распространение однополой демократии, должен кто то охранять.

brr7

А до этого 20 лет никто не замечал?)))

Walet 99

И начнет действовать законопроект с 2021 года или того в перспективе, - это пенсионную реформу и конституцию...

Uynachalnica

Цитатаэто «очень трудно»... Не только у меня. Есть гораздо более высокие зарплаты - слова гаранта, в...

колобок11

Если он озаботился о комиссиях, значит жди подвоха. Каждая его озабоченность ухудшает наше благосостояние.