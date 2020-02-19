Путин прокомментировал размер своей зарплаты

Зарплата президента не является самой большой в стране, заявил глава государства Владимир Путин в ходе визита в Санкт-Петербург.

Путин возложил цветы к памятнику первому мэру города Анатолию Собчаку, а после — подошел пообщаться с горожанами. Одна женщина спросила президента о том, как можно прожить на 10 тысяч 800 рублей в месяц.

Путин признался, что это «очень трудно», после чего женщина предположила, что зарплата российского лидера больше этой суммы. «Не только у меня. Есть гораздо более высокие зарплаты. У президента не самая высокая зарплата», — подчеркнул президент.

Согласно официальной декларации главы государства, в 2017 году его доход составил 8,6 миллионов рублей. Путин в среднем получал около 720 тысяч рублей ежемесячно в качестве заработной платы на своем посту.