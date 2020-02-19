Госдума одобрила введение нового материнского капитала

Государственная дума проголосовала за поправки о материнском капитале, предложенные президентом России Владимиром Путиным в обращении к Федеральному собранию.

Глава государства предложил продлить программу материнского капитала до 31 декабря 2026 года, выдавать сертификат уже при рождении первого ребенка, а также увеличить размер выплаты для семей с двумя детьми.

По новым правилам маткапитал начнут выплачивать семьям, где с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Они получат 466 617 рублей. В случае рождения или усыновления в семьях второго ребенка и последующих детей размер маткапитала составит 616 617 рублей.

Также планируется, что срок выдачи сертификата сократят с 15 до пяти дней, а срок оказания услуги по направлению маткапитала на разрешенные законом цели уменьшится с месяца до десяти дней. Сумма материнского капитала будет ежегодно индексироваться.