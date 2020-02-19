Названы самые опасные для смартфона приложения

Самые опасные мобильные приложения назвал журналистам заместитель руководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин. В список попали сразу несколько разновидностей программ.

Так, эксперт посоветовал никогда не устанавливать на смартфон программы, которые скрытно получают доступ к телефонной книге пользователя, а также приложения по блокировке нежелательных звонков.

Никитин в интервью YouTube-каналу «КаскадТВ» отметил, что данные приложения передают всю информацию о входящих звонках на удаленный сервер. Даже если программа выпущена известной компанией, это серьезный риск для безопасности.

Также специалист порекомендовал не устанавливать на смартфон программное обеспечение по удаленному управлению компьютером. Он указал, что мошенники часто используют такие программы для получения банковских данных пользователей и кражи денег со счетов.

Еще одной категорией опасных приложений являются программы для детского контроля и отслеживания местоположения ребенка. «Это может быть взломано и использовано, чтобы выследить и похитить вашего ребенка», — предупредил Никитин.