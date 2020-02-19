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Первые россияне покинули «зачумленный» Diamond Princess

Источник:
ТАСС
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Фото: pete / CC BY 2.0

Первые россияне покинули борт круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине в японской Иокогаме.

Сотрудники посольства России встретили двух туристок и увезли в диппредставительство, передает ТАСС. В дипмиссии отметили, что Японию россиянки покинут позднее в соответствии с собственными планами.

В среду первая группа пассажиров судна после двух недель пребывания в карантине начала сходить на берег, в нее вошли около 500 человек, у которых не было обнаружено коронавируса. Среди 500 первых эвакуированных — два гражданина России.

Всего на Diamond Princess находились более 3 тысяч пассажиров и членов экипажа. Среди пока еще остающихся на борту пассажиров — 22 российских гражданина, которые покинут лайнер в последующие дни.

При этом режим карантина на лайнере продолжает действовать, он продлится до полной высадки всех пассажиров и членов экипажа на берег. Общее число заразившихся коронавирусом на лайнере в данный момент составляет 542 человека, среди них двое россиян.

Тема: Распространение китайского вируса
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