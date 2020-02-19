Врач предостерег от двух очень вредных привычек

Привычка грызть предметы типа ручки или карандаша, а также никогда не расставаться со смартфоном, негигиеничны и пагубно влияют на здоровье человека, предостерег врач-терапевт Алексей Водовозов.

Многие люди постоянно покусывают разные мелкие предметы и не считают это дурным пристрастием, хотя оно вовсе не безобидно: зубы могут сколоться или «проточиться», приводит РИА Новости слова врача.

«Этим же рискуют и люди, которые часто "перекусывают" что-нибудь на работе, швейную нить, скотч, зачищают электропровода. Они считают, что так проще и удобнее, привыкают и в итоге губят свои зубы», — сказал Водовозов.

Одной из самых вредных привычек врач назвал постоянное использование смартфона. Люди не расстаются с гаджетом в общественном транспорте и уборной, а после этого берут его с собой в постель и за обеденный стол.

«Исследования показали, что это самый грязный предмет из тех, которые часто используются человеком. Он грязнее денег», — указал врач. Он посоветовал время от времени протирать устройство антибактериальными салфетками.

Водовозов также напомнил, что частое использование смартфонов вызывает интернет-зависимость, портит зрение и осанку.