АвтоВАЗ объяснил, кому нужна Lada за миллион рублей

Представитель АвтоВАЗа ответил на критические комментарии о том, кому нужна Lada Vesta Sport за 1 миллион рублей, а также назвал этот автомобиль «специфичным и не для всех» — видео опубликовано на YouTube.

«Значительная часть комментаторов похоже живет в далеком розовом в мире, где доллар по 30 и все еще выпускают "Жигули" по бросовым ценам. Средневзвешенная цена легковушки на российском рынке 1,4 миллиона рублей. Так что Lada даже до среднего уровня не добралась», — ответил представитель АвтоВАЗа Стас Березий в программе «В самом деле» тем, кто считает цена в 1 миллион рублей для Vesta Sport — это дорого.

Vesta Sport в зависимости от модификации стоит от 1,04 до 1,08 миллиона рублей. Она оснащается 1,8-литровым двигателем мощностью 145 лошадиных сил, такая мощность впервые выдается в серийных Lada. Максимальная скорость составляет 198 километров в час, время разгона до 100 километров в час — 9,6 секунды.

«Надо помнить, что Vesta Sport — это автомобиль специфичный, он не для всех. И уж во всяком случае это не просто семейная "поповозка". Слово Sport или специальная версия в данном случае это не маркетинг, а реальная техника, реальное железо. Конечно, к такому наша общественность не готова, поэтому не будем её осуждать», — резюмировал Березий.