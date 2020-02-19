Без права на продажу: производство медицинских масок запущено в Сибири

Новосибирский производитель бахил «Медсклад» первым в Сибири начинает выпуск дефицитных в России медицинских масок. Уже с 20 февраля с конвейера будет выходить около 60 тысяч масок в сутки. Однако в аптеках дефицитный товар может появиться не скоро...

Эпидемия коронавируса в Китае стала причиной исчезновения из аптек и резкого удорожания медицинских масок. И это при том, что во многих регионах Сибири маски нужны в связи с сезонной вспышкой ОРВИ и гриппа. Правительство России поручило создать стратегический запас медицинских масок. Производитель одноразовых бахил и нарукавников «Медсклад» с четверга запускает единственное в Сибири производство масок.

Из чего делают маски

Тесное помещение на огромном Бердском электромеханическом заводе (БЭМЗ). Внутри ничего лишнего — станки для производства бахил, нарукавников и два новых из Китая — для масок.

На первом станке делается заготовка маски, на втором — добавляются петли для ушей.

Медицинская маска рождается на свет в результате переработки трех материалов. Нижний слой называется спанбонд (нетканый материал из расплава полимера). Это грубый фильтр больше для создания прочности.

«Оставшиеся два слоя составляют всю ценность: материал СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд) состоит из этих же волокон, но техпроцесс иной: на другом уровне связываются молекулы под воздействием температур, давления, ветра», — рассказывает директор «Медсклада» Дмитрий Ушаков.

Машина соединяет слои, формирует складки, вводит внутрь проволоку с металлическим сердечником для поддержания формы изделия и плотного прилегания к лицу. Швы делаются ультразвуковой сваркой. Далее нарезка заготовок.

Вторая машина полуавтоматическая. Оператор укладывает в транспортную ленту заготовки, к ним ультразвуком привариваются петли для ушей. Маска медицинская трехслойная готова.

Китай станки не продает

«Мы получили оборудование неделю назад. Работали по 12 часов в сутки, чтобы запустить. Выпуск первой партии начнется в четверг. Плановая скорость по нашим подсчётам 50-70 тысяч изделий в сутки при трехсменном режиме. Тогда себестоимость изделия будет 1 рубль 90 копеек. В месяц можем выйти на 2 миллиона масок», — говорит Ушаков.

На предприятии работают шесть человек, всех перевели на маски с производства бахил. Планируется набрать еще девять человек, но не ясно как долго продлится ажиотаж на такой товар, и будет ли потребность в расширении коллектива.

Компания инвестировала в оборудование 15 миллионов рублей. Директор признается, что делать маски они хотели еще до вспышки коронавируса, даже заказали станок в Китае. Но до местного Нового года его не успели отправить в Россию, а потом китайцы отказались от поставки оборудования. «Медсклад» чудом взял станок в трейд-ин в Самаре.

«Эта линия принадлежала предпринимателям. В 2017 году люди из торговли пришли в производство. Полгода налаживали, ничего не получилось, погнули ножи, отдали в трейд-ин поставщику. Мы запустили за неделю», — описывает Ушаков.

Купить в России линию для создания масок — миссия невыполнимая. Основной поставщик — Китай — пытается закрыть внутренние потребности, для азиатского соседа работает и Тайвань. Еще один производитель — Турция — подняла цены в несколько раз и делает плохие копии азиатских машин. «Достать станки нереально. Машины можно только скопировать на хорошем оборонном предприятии», — вздыхает директор.

Купить маски нельзя

Хотя мощность производства закроет потребность всей Новосибирской области, в аптеках они не появятся. По сути маски медицинские, а по закону — технические, до момента получения регистрационного удостоверения Роздравнадзора. Ведомство проведет испытания и установит, может ли маска применяться в медицинских целях.

«В Росздравнадзоре ввели специальный приоритетный режим регистрации масок. Они откладывают регистрацию всех изделий, чтобы пропустить маски. Мы там первые. Другие производители имеют удостоверения. Срок получения удостоверения, если оптимистично, два месяца, но может оказаться полгода», — говорит Ушаков.

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На маски уже выстроилась очередь покупателей, звонки не прекращаются, в Китае их готовы брать по 15 рублей за штуку и без удостоверения, но по словам, директора «Медсклада», по договоренности с Минпромторгом, производитель не будет продавать маски в Поднебесную.

«Часть поставим Правительству Новосибирской области, они, наверное, будут раздавать в социально-значимых местах, где идет работа с людьми, например, МФЦ. Также будем продавать старым клиентам — производителям в пищевой отрасли. Люди получат нормальные колбасу и молоко, предприятия не остановят производство из-за отсутствия изделий», — заключил глава предприятия.