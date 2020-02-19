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Якубович пожаловался на мизерную пенсию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-SA 3.0

Бессменный ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович назвал размер своей пенсии, и озадачился системой начисления выплаты.

Якубович признался, что получает 23 тысячи рублей в качестве пенсии, но накопленные средства не тратит, пока работает, надеясь, что деньги в дальнейшем пригодится его детям и внукам.

«Я, как и многие, с кем я разговаривал, не можем взять в толк, а что, собственно, происходит. Я работаю с 1962 года. Трудовой стаж у меня с 1961 года, и все это время государство вычитало у меня деньги. По-моему, 13 процентов на пенсию. Ну и куда делись мои деньги?» —цитирует «Телепрограмма»ведущего.

Леонид Якубович считает, что проблему с мизерными пенсиями решить невозможно. Ранее другие знаменитости пожаловались на маленький размер пенсионных выплат. Например, пенсия Регины Дубовицкой составляет 16 тысяч рублей.

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Топ комментариев

brr7

А до этого 20 лет никто не замечал?)))

Leonrek

Размещайте. Распространение однополой демократии, должен кто то охранять.

Walet 99

И начнет действовать законопроект с 2021 года или того в перспективе, - это пенсионную реформу и конституцию...

лачинов

Сложная тема. Но поправка логична, а то можно до полного идиотизма докатиться.

колобок11

Если он озаботился о комиссиях, значит жди подвоха. Каждая его озабоченность ухудшает наше благосостояние.