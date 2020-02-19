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Путин одобрил введение нового вида охоты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © FieldsportsChannel TV

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о вольерной охоте, документ устанавливает правила для любительской и спортивной охоты на животных, находящихся в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания.

Новый вид охоты будет вестись на основании путевки, при этом требования к земельным и лесным участкам, предназначенным для вольерной охоты, установит Минприроды РФ, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации

Граждан будут допускать на участки с вольерами только с разрешения владельца охотничьих угодий. Это делается в целях безопасности, поскольку животные могут представлять опасность для людей.

При этом на таких животных не должны распространяться лимит и квоты добычи, а также сезонные ограничения. Минимальная площадь таких угодий должна составлять 50 гектаров. Отмечается, что реализация закона должна увеличить количество диких животных.

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