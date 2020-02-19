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Эдита Пьеха рассказала о пенсии «почетного шахтера»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © edyta_piecha; instagram.com/edyta_piecha

Певица Эдита Пьеха призналась, что получает не одну, а две пенсии — одна из них шахтерская, назначенная экс-губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым.

«Получаю две пенсии — артистическую и шахтерскую. В свое время Аман Тулеев присвоил мне титул "Почетный шахтер". Получаю около 45 тысяч рублей», — цитирует Пьеху издание Teleprogramma.pro.

Пьеха стала «Почетным шахтером» в 2011 году. Но кузбасскую пенсию получает как почетный житель Кемеровской области, уточнил Telegramm-каналу «Бузотеры и воронье» профессор КемГУ Александр Коновалов.

Звание «Почетный гражданин Кемеровской области» дает прибавку к пенсии в 25 тысяч рублей.

Звание «Почетный шахтер» учреждено в 1947 году. Оно присваивается за долголетний добросовестный труд и достижение высоких производственных показателей. Стаж работы для разных специальностей от 10 до 20 лет.

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Топ комментариев

brr7

А до этого 20 лет никто не замечал?)))

Walet 99

И начнет действовать законопроект с 2021 года или того в перспективе, - это пенсионную реформу и конституцию...

Leonrek

Размещайте. Распространение однополой демократии, должен кто то охранять.

лачинов

Сложная тема. Но поправка логична, а то можно до полного идиотизма докатиться.

Uynachalnica

Всем в ноги кланяться и свечки ставить в храмах! Вот она милость, помнит о народе, пусть и перед поправками...