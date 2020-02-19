НАВЕРХ

Закон о запрете бестабачных снюсов приняли в Приангарье

Источник:
Sibnet.ru
126 0
Фото: © Sibnet.ru

Бестабачные снюсы запретят продавать в Иркутской области, такой закон был принят в окончательном чтении 19 февраля, сообщает пресс-служба Заксобрания региона.

«В окончательном чтении принят проект закона, которым устанавливается запрет на продажу электронных сигарет и жидкостей к ним несовершеннолетним. Проектом закона также устанавливается запрет на продажу несовершеннолетним бестабачных курительных смесей, в частности, снюса», — говорится в сообщении.

Уточняется, что также в скором времени будет рассмотрен законопроект, запрещающий продажу подросткам бестабачного снюса в интернете. Законопроект уже передан на подписание и.о. губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву и в скором времени вступит в силу.

Читать также:Подросток в Красноярске умер от снюса >>

По закону, табачные снюсы запретили продавать еще в 2015 году. Производители товара заменили состав, и начали продавать бестабачную, никотинсодержащую продукцию. Ее главная опасность в том, что содержание никотина в одной единице товара в десятки раз выше, чем в одной сигарете.



Еще по теме
Врач предостерег от двух очень вредных привычек
Эксперты заявили о нарушении поставок одежды и обуви из Китая
Китайцам запретили въезд в Россию
Подтвержден второй случай коронавируса среди россиян
смотреть все
Иркутск #Здоровье #Законы
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин одобрил введение нового вида охоты
•
Эксперты заявили о нарушении поставок одежды и обуви из Китая
•
Названа причина аномальной зимы в России
•
Врач предостерег от двух очень вредных привычек
Подробности
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Святой Трифон: православная версия 14 февраля
•
«Гигант» сокращает площади и закрывается на ночь
•
Впервые на Земле: Чубайс запустил реактор нанотрубок
Как это работает
•
Умная колонка с Алисой: тест-драйв «Яндекс.Станции Мини»
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Приворот на девушку: как любимая превращается в зомби
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
НОВОСТИ СИБИРИ
Сибирячка протащила ребенка на поводке
Сибирь 19.02.2020 17:43
Арестован второй фигурант дела о смертельной вечеринке в Академгородке
Сибирь 19.02.2020 17:00
Эдита Пьеха рассказала о пенсии «почетного шахтера»
Сибирь 19.02.2020 15:56
Семьи Бурятии вошли в число лидеров по оформлению льготной ипотеки
Сибирь 19.02.2020 15:53
Самое популярное
Узаконен новый вид охоты для россиян
26513
Роскачество объяснило разницу в шопинге на Amazon и AliExpress
8205
Красноярск вошел в тройку самых грязных городов мира
4485
Наставники детского «Голоса» устроили битву за новосибирскую школьницу
4315
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин одобрил введение нового вида охоты
•
Эксперты заявили о нарушении поставок одежды и обуви из Китая
•
Названа причина аномальной зимы в России
•
Врач предостерег от двух очень вредных привычек
Подробности
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Святой Трифон: православная версия 14 февраля
•
«Гигант» сокращает площади и закрывается на ночь
•
Впервые на Земле: Чубайс запустил реактор нанотрубок
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

brr7

А до этого 20 лет никто не замечал?)))

Walet 99

И начнет действовать законопроект с 2021 года или того в перспективе, - это пенсионную реформу и конституцию...

Leonrek

Размещайте. Распространение однополой демократии, должен кто то охранять.

лачинов

Сложная тема. Но поправка логична, а то можно до полного идиотизма докатиться.

Uynachalnica

Всем в ноги кланяться и свечки ставить в храмах! Вот она милость, помнит о народе, пусть и перед поправками...