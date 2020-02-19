Закон о запрете бестабачных снюсов приняли в Приангарье

Бестабачные снюсы запретят продавать в Иркутской области, такой закон был принят в окончательном чтении 19 февраля, сообщает пресс-служба Заксобрания региона.

«В окончательном чтении принят проект закона, которым устанавливается запрет на продажу электронных сигарет и жидкостей к ним несовершеннолетним. Проектом закона также устанавливается запрет на продажу несовершеннолетним бестабачных курительных смесей, в частности, снюса», — говорится в сообщении.

Уточняется, что также в скором времени будет рассмотрен законопроект, запрещающий продажу подросткам бестабачного снюса в интернете. Законопроект уже передан на подписание и.о. губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву и в скором времени вступит в силу.

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По закону, табачные снюсы запретили продавать еще в 2015 году. Производители товара заменили состав, и начали продавать бестабачную, никотинсодержащую продукцию. Ее главная опасность в том, что содержание никотина в одной единице товара в десятки раз выше, чем в одной сигарете.