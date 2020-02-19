Семьи Бурятии вошли в число лидеров по оформлению льготной ипотеки

Более 400 семей Бурятии получили «дальневосточную ипотеку» под 2% годовых. Это третий по величине показатель по федеральному округу, сообщила пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Лидерами по числу выданных кредитов остаются Приморский край, где заключено 820 договоров, Республика Саха (Якутия) – 664, Бурятия – 425 договоров. Средний размер кредита по ДФО составляет 3,48 миллиона рублей при максимальном размере в 6 миллионов рублей. По мнению экспертов, это свидетельствует о рациональном подходе заемщиков к использованию средств.

«Правильно – решать семейные задачи, а не максимизировать государственную льготу. Льготный кредит экономит только часть ежемесячного платежа. В любом случае надо помнить, что в кредит следует покупать только необходимое и платить не больше 30 % от совокупного семейного дохода», – считает кредитный эксперт Сергей Гордейко.

Программа, спроектированная под потребности молодых семей, повлияет и на структуру предложения. «Скорее всего, начнет активнее развиваться сегмент небольших студий, так как в абсолютных цифрах такой продукт станет еще доступнее для молодежи», — прогнозирует директор компании «DNS Девелопмент» Александр Голутвин.

В январе местные жители пожаловались главе региона Алексею Цыденову на искусственный рост цен на недвижимость из-за программы «Дальневосточная ипотека». Цыденов ответил, что правительство республики не может вмешиваться в регулировании цен на рынке.