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Бизнесмены Забайкалья отказались от введения квот для осужденных

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Предприниматели Забайкалья «забраковали» инициативу прокуратуры о введении обязательных рабочих квот для осужденных к исправительным работам. Это повлечет за собой дополнительную финансовую нагрузку для организаций, сообщила пресс-служба краевого бизнес-омбудсмена Виктории Бессоновой.

Законопроект разработала прокуратура края. Согласно инициативе, каждая коммерческая организация, где трудовой коллектив насчитывает более 30 человек, должен выделить одну ставку для трудоустройства осужденных к исправительным работам.

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По данным регионального УФСИН, сейчас в регионе практически нет работодателей, готовых брать в штат осужденных. На сегодняшний день их число составляет 1 тысячу человек. Бессонова на сессии Законодательного собрания высказала мнение, что если закон будет принят, это повлечет за собой финансовую и административную нагрузку на бизнес.

«Осужденные зачастую сами не заинтересованы в трудоустройстве. Когда предприниматели обращаются в службу занятости, такие лица приходят и просят поставить отметку, что они не подходят для работы. Содержание одного рабочего места, предусмотренные законом, потребует дополнительных расходов на 200-300 тысяч рублей в год», — цитирует «Чита.ру»Бессонову.

По ее словам, документ обсуждался с предпринимателями, они высказались против такого закона, предложив разработать сначала стимулирующие и компенсационные механизмы для мотивации работодателей.

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Топ комментариев

brr7

А до этого 20 лет никто не замечал?)))

Walet 99

И начнет действовать законопроект с 2021 года или того в перспективе, - это пенсионную реформу и конституцию...

Leonrek

Размещайте. Распространение однополой демократии, должен кто то охранять.

лачинов

Сложная тема. Но поправка логична, а то можно до полного идиотизма докатиться.

Uynachalnica

Всем в ноги кланяться и свечки ставить в храмах! Вот она милость, помнит о народе, пусть и перед поправками...