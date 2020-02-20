Фильм дня: «Учитель на замену»

Философская драма «Учитель на замену» с Эдриеном Броуди вызовет неоднозначное ощущение у зрителей, но точно заставит задуматься о смысле жизни.

В центре сюжета учитель Генри Барт (Броуди). Он временно берет на себя обязанности учителя, не задерживаясь ни в одной школе, потому что просто не хочет лишней ответственности. Однажды он попадает в «неблагополучную» муниципальную школу, где ему придется вмешаться в судьбы учеников.

Сюжет картины непростой. В фильме показаны насущные проблемы подростков, их отношения друг с другом и родителями и участь педагогов. И все эти ситуации невозможно оценить однозначно.

Одним фильм покажется тяжелым, другим поучительным. В любом случае, Эдриен Броуди влюбляет в себя своей глубиной и мудростью. Он талантливо исполнил роль обремененного проблемами учителя с большим сердцем.

В фильме также снялись Марша Гей Харден, Сэми Гейл, Джеймс Каан, Кристина Хендрикс, Люси Лью и другие. Режиссер «Учителя на замену» — Тони Кей. Рейтинг IMDb: 7.70.



