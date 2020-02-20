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Фильм дня: «Учитель на замену»

Источник:
Sibnet.ru
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Философская драма «Учитель на замену» с Эдриеном Броуди вызовет неоднозначное ощущение у зрителей, но точно заставит задуматься о смысле жизни.

В центре сюжета учитель Генри Барт (Броуди). Он временно берет на себя обязанности учителя, не задерживаясь ни в одной школе, потому что просто не хочет лишней ответственности. Однажды он попадает в «неблагополучную» муниципальную школу, где ему придется вмешаться в судьбы учеников.

Сюжет картины непростой. В фильме показаны насущные проблемы подростков, их отношения друг с другом и родителями и участь педагогов. И все эти ситуации невозможно оценить однозначно.

Одним фильм покажется тяжелым, другим поучительным. В любом случае, Эдриен Броуди влюбляет в себя своей глубиной и мудростью. Он талантливо исполнил роль обремененного проблемами учителя с большим сердцем.

В фильме также снялись Марша Гей Харден, Сэми Гейл, Джеймс Каан, Кристина Хендрикс, Люси Лью и другие. Режиссер «Учителя на замену» — Тони Кей. Рейтинг IMDb: 7.70.

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Топ комментариев

Leonrek

Размещайте. Распространение однополой демократии, должен кто то охранять.

brr7

А до этого 20 лет никто не замечал?)))

Uynachalnica

Цитатаэто «очень трудно»... Не только у меня. Есть гораздо более высокие зарплаты - слова гаранта, в...

Walet 99

И начнет действовать законопроект с 2021 года или того в перспективе, - это пенсионную реформу и конституцию...

WSG0600-164-164

Те же 10 000..., но в долларах😀