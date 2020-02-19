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Названа причина аномальной зимы в России

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Аномальная зима в России вызвана движением теплых воздушных масс из Атлантики, которые вытеснили холодный воздух из Сибири, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик подчеркнул, что для зимнего сезона это достаточно редкое явление. В этом году так называемое Северо-атлантическое колебание, которое обеспечивает перенос воздушных масс из Атлантики, добралось не только до европейской части России, но и до Якутии и Хабаровска.

Антициклон на территории России установился только в конце декабря и январе, остальное время температура определялась воздушными массами из Атлантики. Обычно такие «забросы» теплого воздуха происходят периодически, но этой зимой они стали стандартом.

В результате температурные отклонения от средних значений достигали 25-28 градусов. Во многих российских регионах были установлены температурные рекорды для зимних месяцев. Ожидается, что аномально теплая погода сохранится до конца зимы.

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Зима #Природа #Гео
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