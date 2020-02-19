Олимпийскую чемпионку Сотникову прооперировали

Олимпийская чемпионка Сочи по фигурному катанию Аделина Сотникова попала в больницу, где ее успешно прооперировали, сообщила спортсменка в Instagram.

«Со мной уже все хорошо. Операция прошла успешно, и я в надежных руках. Немного переработала. Впереди еще реабилитация», — написала Сотникова.

Фигуристка находится в отделении нейрохирургии городской клинической больницы № 67, цитирует РИА Новости представителя больницы. Ее диагноз не сообщается. По данным Telegram-канала «Мутко против», это была плановая госпитализация из-за остеохондроза.

23-летняя Сотникова — первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании (Сочи-2014), не выступает на соревнованиях с 2016 года, но о завершении спортивной карьеры не объявляла.