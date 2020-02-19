НАВЕРХ

Олимпийскую чемпионку Сотникову прооперировали

Источник:
Sibnet.ru
72 0
Фото: Korea.net / CC BY-SA 2.0

Олимпийская чемпионка Сочи по фигурному катанию Аделина Сотникова попала в больницу, где ее успешно прооперировали, сообщила спортсменка в Instagram.

«Со мной уже все хорошо. Операция прошла успешно, и я в надежных руках. Немного переработала. Впереди еще реабилитация», — написала Сотникова.

Фигуристка находится в отделении нейрохирургии городской клинической больницы № 67, цитирует РИА Новости представителя больницы. Ее диагноз не сообщается. По данным Telegram-канала «Мутко против», это была плановая госпитализация из-за остеохондроза.

23-летняя Сотникова — первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании (Сочи-2014), не выступает на соревнованиях с 2016 года, но о завершении спортивной карьеры не объявляла.

Еще по теме
Фигуристка Туктамышева вновь показала стриптиз на льду
Россияне поставили два мировых рекорда на ЧМ по конькобежному спорту
Биатлонист Александр Логинов стал чемпионом мира
Россию лишили первого места на Олимпиаде в Сочи
смотреть все
Спорт #Вокруг спорта #Зимние виды
  • Купальник
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин раскритиковал банковскую комиссию при оплате ЖКХ
•
Украинская разведка обвинила Россию в подготовке нападения
•
Названа причина аномальной зимы в России
•
Минздрав еще не придумал правила медосмотра водителей
Подробности
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Святой Трифон: православная версия 14 февраля
•
«Гигант» сокращает площади и закрывается на ночь
•
Впервые на Земле: Чубайс запустил реактор нанотрубок
Как это работает
•
Умная колонка с Алисой: тест-драйв «Яндекс.Станции Мини»
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Приворот на девушку: как любимая превращается в зомби
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
Истории
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Еда и анатомия: почему не удается сесть на шпагат
19.03.2019 23:46
Вокруг спорта
Олимпийскую чемпионку Сотникову прооперировали
19.02.2020 14:18
Футболиста Тарасова обвинили в расизме из-за шутки про коронавирус
13.02.2020 15:05
Канадская спортсменка провалила допинг-тест из-за секса
28.01.2020 11:46
Тайные фото Шумахера выставили на продажу за 1 млн
22.01.2020 14:10
Девушка дня
Ирина Морозюк: первая женщина-президент ФК в истории Украины
29.10.2019 18:13
Модель пообещала снять всю одежду в случае победы «Челси»
08.10.2019 18:55
Фигура спортсменки из России покорила жюри в Испании
23.09.2019 13:38
Жена украинского футболиста: не понимаю равноправия полов
22.07.2019 19:20
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин раскритиковал банковскую комиссию при оплате ЖКХ
•
Украинская разведка обвинила Россию в подготовке нападения
•
Названа причина аномальной зимы в России
•
Минздрав еще не придумал правила медосмотра водителей
Как это работает
•
Умная колонка с Алисой: тест-драйв «Яндекс.Станции Мини»
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Приворот на девушку: как любимая превращается в зомби
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Leonrek

Размещайте. Распространение однополой демократии, должен кто то охранять.

brr7

А до этого 20 лет никто не замечал?)))

лачинов

Сложная тема. Но поправка логична, а то можно до полного идиотизма докатиться.

Walet 99

И начнет действовать законопроект с 2021 года или того в перспективе, - это пенсионную реформу и конституцию...

Torop666

да точно а то уже задолбали своими выгодными предложениями