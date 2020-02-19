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Алсу впервые созналась в покупке голосов за Микеллу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из программы «Осторожно, Собчак»

Алсу считает себя виноватой в скандале на детском «Голосе» из-за того, что изначально не скрыла родство со своей дочерью Микеллой.

«Нам пришлось принять предложение продюсеров, о том, чтобы я тоже фигурировала где-то на проекте. Была изначально твердая позиция, что мы не хотим афишировать, что это моя дочь. (Продюсеры убедили), что в этом ничего нет, это классно, это же твоя дочь, у тебя такой положительный имидж, ну и девочка прекрасно поет, что здесь такого? И мы согласились без каких-то задних мыслей. Я, конечно, сегодня об этом очень сильно жалею», — сказала Алсу в интервью Ксении Собчак.

Скандал разыгрался на шестом сезоне шоу «Голос. Дети». Когда победу присудили дочери Алсу по итогам зрительского голосования, выяснилось, что голоса были накручены. Итоги проекта пришлось пересмотреть, и Первый канал присудил победу всем финалистам шестого «Голоса».

Мама победительницы объяснила, что она «виновата» в победе Микеллы на шоу, ведь в ее соцсетях около 2 миллионов подписчиков, а она активно агитировала своих поклонников поддержать дочку. «Большую поддержку в этом смысле, конечно, оказала я, и мое имя, мои поклонники, которые голосовали», — сказала Алсу.

В беседе с Собчак, Алсу ответила на самый главный вопрос о покупке голосов за Микеллу. «Ксюш, я признаюсь, что да, я покупала голоса. Я покупала голоса в том количестве, которое приветствовалось и разрешалось правилами Первого канала», — сказала Алсу.



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