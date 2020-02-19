Романтическую комедию с Зеленским запретили на Украине

Фото: © кадр из фильма
Фильм «Восемь первых свиданий» актером Владимиром Зеленским в главной роли запретили для показа на год, сообщает Госкино Украины.
Госкино запретило показывать на территории Украины ряд
фильмов на основании закона «О кинематографии». Например, фильм «Восемь первых
свиданий» запретили из-за участия в картине актрисы Екатерины Варнавы, поскольку
она внесена в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины.
Также украинцы лишились возможности посмотреть российские
фильмы «Я так не думаю» режиссера Давида Даниелян, и «Стрела» Евгения Никитина
и зарубежных картины «Мачете» из-за актера Стивена Сигала и «Сорванцы из
Тимпельбаха» из-за Жерара Депардье.
Госкино запретило показывать на территории Украины ряд
фильмов на основании закона «О кинематографии». Например, фильм «Восемь первых
свиданий» запретили из-за участия в картине актрисы Екатерины Варнавы, поскольку
она внесена в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины.
Также украинцы лишились возможности посмотреть российские
фильмы «Я так не думаю» режиссера Давида Даниелян, и «Стрела» Евгения Никитина
и зарубежных картины «Мачете» из-за актера Стивена Сигала и «Сорванцы из
Тимпельбаха» из-за Жерара Депардье.