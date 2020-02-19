Романтическую комедию с Зеленским запретили на Украине

Фильм «Восемь первых свиданий» актером Владимиром Зеленским в главной роли запретили для показа на год, сообщает Госкино Украины.

Госкино запретило показывать на территории Украины ряд фильмов на основании закона «О кинематографии». Например, фильм «Восемь первых свиданий» запретили из-за участия в картине актрисы Екатерины Варнавы, поскольку она внесена в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины.

Также украинцы лишились возможности посмотреть российские фильмы «Я так не думаю» режиссера Давида Даниелян, и «Стрела» Евгения Никитина и зарубежных картины «Мачете» из-за актера Стивена Сигала и «Сорванцы из Тимпельбаха» из-за Жерара Депардье.