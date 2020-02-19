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Установлена причина смерти новосибирской девочки, съевшей йогурт

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Двухлетняя девочка из Новосибирска, которая стало плохо после йогурта, умерла от редкой врожденной аномалии кишечника, сообщило Министерство здравоохранения Новосибирской области.

Мама девочки рассказывала, что 20 января малышка съела йогурт и у нее резко заболел живот. Ребенка отвезли в детскую больницу №3, где исключили инородное тело, но заметили повышенный сахар в крови. Ребенка отправили в больницу № 1, где в реанимации она умерла. По словам мамы, в заключении говорилось, что причина смерти не установлена. СК возбудил уголовное дело.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти ребенка стал перекрут кишечника вследствие врожденной мальротации. Это врожденный дефект, который формируется на ранних сроках внутриутробного развития. Кишечный тракт ребенка поворачивается и фиксируется не так, как должно быть в норме.

«Мальротация является причиной острой кишечной непроходимости, которая обычно развивается в первые дни жизни ребенка и сопровождается частой рвотой, беспокойством из-за выраженного болевого синдрома. Случаи, когда такая патология никак себя не проявляет в течение нескольких лет, чрезвычайно редки», — пояснил главный детский хирург Новосибирской области Алексей Грамзин.

По заключению экспертов, у девочки была одна из наиболее редких форм данного синдрома. Повышенный уровень сахара крови не является симптомом кишечной непроходимости. Сложилась непростая клиническая ситуация, отметили в Минздраве.

СК расследует дело по части второй статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Глава ведомства Александр Бастрыкин взял это дело под свой контроль.

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