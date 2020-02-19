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Звезда «Форсажа» анонсировала невероятные трюки в новом фильме

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Актриса Мишель Родригес, исполнительница роли Летти в «Форсаже», рассказала об автомобильных трюках, нарушающих законы физики, которые увидят зрители в девятой части фильма.

Родригес заявила в интервью MTV International, что в «Форсаже 9» будут показаны безумные трюки. «В этом плане фильм поставит под вопрос многое из того, что вы знаете о законах физики. Во время просмотра вы будете постоянно спрашивать: "Стоп, это как?" Скажу лишь, что в фильме такого предостаточно», сказала актриса.

По словам Вина Дизеля, играющего главную роль Доминика Торетто, в фильме будет трюк, для которого машину с актерами закрепляли на специальном аппарате, который вращал машину. Актер признался, что сидящих внутри регулярно тошнило.

«Форсаж 9» выйдет на большие экраны 21 мая. Сюжет будет развиваться вокруг выяснения отношений между Вином Дизелем и его внезапно появившимся братом Джейкобом (Джон Сина). В девятой части вновь появится персонаж Сайфер в исполнении Шарлиз Терон, Магдалина Шоу (Хелен Миррен), также во франшизу вернут ранее считавшегося убитым Хана, которого сыграл Сон Кан.

Читать также: Дизель объявил о заключительной части «Форсажа» >>
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Топ комментариев

лачинов

Что Ходор - мошенник это факт. Впрочем справедливости ради надо заметить, что остальные не лучше. Он...

fess768

Блин)) ну хоть бы как то правдоподобнее писали) на кого расчитана эта новость)) она такая ненастоящая,...

Иркут 69

Ну насмешили... ☺️Если ЮКОС по вашему ОПГ, то Роснефть уж точно тянет на ОПС... 👍😁

лачинов

Сложная тема. Но поправка логична, а то можно до полного идиотизма докатиться.

alex.nska

да не смеши)) кто будет платить ты о чём.