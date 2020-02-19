Звезда «Форсажа» анонсировала невероятные трюки в новом фильме

Актриса Мишель Родригес, исполнительница роли Летти в «Форсаже», рассказала об автомобильных трюках, нарушающих законы физики, которые увидят зрители в девятой части фильма.

Родригес заявила в интервью MTV International, что в «Форсаже 9» будут показаны безумные трюки. «В этом плане фильм поставит под вопрос многое из того, что вы знаете о законах физики. Во время просмотра вы будете постоянно спрашивать: "Стоп, это как?" Скажу лишь, что в фильме такого предостаточно», — сказала актриса.

По словам Вина Дизеля, играющего главную роль Доминика Торетто, в фильме будет трюк, для которого машину с актерами закрепляли на специальном аппарате, который вращал машину. Актер признался, что сидящих внутри регулярно тошнило.

«Форсаж 9» выйдет на большие экраны 21 мая. Сюжет будет развиваться вокруг выяснения отношений между Вином Дизелем и его внезапно появившимся братом Джейкобом (Джон Сина). В девятой части вновь появится персонаж Сайфер в исполнении Шарлиз Терон, Магдалина Шоу (Хелен Миррен), также во франшизу вернут ранее считавшегося убитым Хана, которого сыграл Сон Кан.

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