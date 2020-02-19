Самолеты Су-34 оснастят новейшим оборудованием

Министерство обороны РФ планирует в 2020 году подписать новый контракт на поставку Воздушно-космическим силам нескольких десятков фронтовых бомбардировщиков Су-34. На самолеты установят новейшее радиоэлектронное оборудование, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

«Военное ведомство планирует заключить этим летом с ПАО "Компания "Сухой" контракт на поставку в войска нескольких десятков Су-34 с расширенными боевыми возможностями. На самолеты будет интегрировано новейшее радиоэлектронное оборудование, созданное в рамках опытно-конструкторской работы "Сыч"», — цитирует ТАСС слова источника в ОПК.

«Сыч» предполагает установку на Су-34 подвесных контейнеров разведки, а также расширение номенклатуры авиационных средств поражения. В дальнейшем планируется модернизировать авиапарк уже стоящих на вооружении Су-34.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для нанесения ударов авиационными средствами поражения наземных и воздушных целей противника днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях.

Сейчас Су-34 производят на Новосибирском авиазаводе имени Чкалова (филиал ПАО «Компания "Сухой"»). Контракт на производство 92-х бомбардировщиков был подписан в 2012 году. После его завершения сборку Су-34 по новому контракту ОАК могут перенести из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре.

В 2019 году на заводе сократили 45 сотрудников. Интересы предприятия пообещал защищать губернатор области Андрей Травников, заявив, что не согласится с искусственным перераспределением объемов производства в ущерб авиазаводу. Он выразил уверенность, что в ближайшее время появится новый контракт на основное изделие новосибирского авиазавода.