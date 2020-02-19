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Самолеты Су-34 оснастят новейшим оборудованием

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Oleg Belyakov / CC BY-SA 3.0

Министерство обороны РФ планирует в 2020 году подписать новый контракт на поставку Воздушно-космическим силам нескольких десятков фронтовых бомбардировщиков Су-34. На самолеты установят новейшее радиоэлектронное оборудование, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

«Военное ведомство планирует заключить этим летом с ПАО "Компания "Сухой" контракт на поставку в войска нескольких десятков Су-34 с расширенными боевыми возможностями. На самолеты будет интегрировано новейшее радиоэлектронное оборудование, созданное в рамках опытно-конструкторской работы "Сыч"», — цитирует ТАСС слова источника в ОПК.

«Сыч» предполагает установку на Су-34 подвесных контейнеров разведки, а также расширение номенклатуры авиационных средств поражения. В дальнейшем планируется модернизировать авиапарк уже стоящих на вооружении Су-34.

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Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для нанесения ударов авиационными средствами поражения наземных и воздушных целей противника днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях.

Сейчас Су-34 производят на Новосибирском авиазаводе имени Чкалова (филиал ПАО «Компания "Сухой"»). Контракт на производство 92-х бомбардировщиков был подписан в 2012 году. После его завершения сборку Су-34 по новому контракту ОАК могут перенести из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре.

В 2019 году на заводе сократили 45 сотрудников. Интересы предприятия пообещал защищать губернатор области Андрей Травников, заявив, что не согласится с искусственным перераспределением объемов производства в ущерб авиазаводу. Он выразил уверенность, что в ближайшее время появится новый контракт на основное изделие новосибирского авиазавода.

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Топ комментариев

лачинов

Что Ходор - мошенник это факт. Впрочем справедливости ради надо заметить, что остальные не лучше. Он...

fess768

Блин)) ну хоть бы как то правдоподобнее писали) на кого расчитана эта новость)) она такая ненастоящая,...

Иркут 69

Ну насмешили... ☺️Если ЮКОС по вашему ОПГ, то Роснефть уж точно тянет на ОПС... 👍😁

лачинов

Сложная тема. Но поправка логична, а то можно до полного идиотизма докатиться.

alex.nska

да не смеши)) кто будет платить ты о чём.