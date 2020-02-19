Минздрав еще не придумал правила медосмотра водителей

Минздрав России не определился с изменениями правил для водителей по получению медицинских справок, которые должны быть введены с 1 июля, работы продолжаются, заявил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.

«Пока все в работе, как и ранее было озвучено. Я не могу сказать, что будет введено (1 июля). Работа продолжается, не будем опережать события», — цитируют РИА Новости Салагая.

Новый порядок медицинского осмотра водителей, при котором они должны сдавать кровь и мочу для выявления наркотических и психотропных веществ, должен был вступить в силу 22 ноября 2019 года.

Из-за дорогостоящих исследований стоимость медосмотра возрастала в разы, например с 400-1,5 тысячи до 5-7 тысяч рублей. Это привело к ажиотажу среди водителей, которые бросились получать справки по старому образцу.

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с новыми правилами «чушью», и Минздрав экстренно изменил дату вступления приказа в силу.