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Минздрав еще не придумал правила медосмотра водителей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Минздрав России не определился с изменениями правил для водителей по получению медицинских справок, которые должны быть введены с 1 июля, работы продолжаются, заявил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.

«Пока все в работе, как и ранее было озвучено. Я не могу сказать, что будет введено (1 июля). Работа продолжается, не будем опережать события», — цитируют РИА Новости Салагая.

Новый порядок медицинского осмотра водителей, при котором они должны сдавать кровь и мочу для выявления наркотических и психотропных веществ, должен был вступить в силу 22 ноября 2019 года.

Из-за дорогостоящих исследований стоимость медосмотра возрастала в разы, например с 400-1,5 тысячи до 5-7 тысяч рублей. Это привело к ажиотажу среди водителей, которые бросились получать справки по старому образцу.

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с новыми правилами «чушью», и Минздрав экстренно изменил дату вступления приказа в силу.

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лачинов

Что Ходор - мошенник это факт. Впрочем справедливости ради надо заметить, что остальные не лучше. Он...

fess768

Блин)) ну хоть бы как то правдоподобнее писали) на кого расчитана эта новость)) она такая ненастоящая,...

Иркут 69

Ну насмешили... ☺️Если ЮКОС по вашему ОПГ, то Роснефть уж точно тянет на ОПС... 👍😁

лачинов

Сложная тема. Но поправка логична, а то можно до полного идиотизма докатиться.

alex.nska

да не смеши)) кто будет платить ты о чём.