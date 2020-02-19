Достопримечательности Сибири вошли в топ-15 живописных мест

Google включил красноярские «Столбы», мыс Хобой на острове Ольхон и Телецкое озеро в 15 наиболее живописных мест России.

В России тысячи удивительных мест, которые стоит посетить каждому. В этом, говорится в сообщении компании, помогут Google Карты. На них можно найти более 200 миллионов локаций по всему миру. В феврале сервис отметил 15-летие.

«В честь юбилея компания выбрала 15 завораживающих мест в разных уголках России. Увидеть эти достопримечательности можно, не пересекая тысячи километров и десяток часовых поясов — все они есть на панорамах Google Карт», — сказано в сообщении.

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На пятой строчке рейтинга расположился природный заповедник «Столбы» в Красноярском крае. Его назвали «настоящим чудом природы», находящимся в черте города. На территории заповедника можно покататься на канатной дороге, покормить белок и даже забраться на одну из скал.

На 13-м месте – мыс Хобой на острове Ольхон в Иркутской области. Составители обещают, что панорамы Google перенесут всех желающих в настоящую зимнюю сказку к берегам Байкала. В переводе с бурятского название мыса звучит как «клык». Скалы здесь напоминают острые клыки, рассекающие воды.

Завершает рейтинг Телецкое озеро в Республике Алтай. Оно не только входит в список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, часть его входит в Алтайский биосферный заповедник. Местные жители называют его золотым озером, а дайверы рассказывают, что на глубине можно встретить необычные виды рыб и окаменевшие реликтовые деревья.

«Туристам здесь останавливаться на ночевку не разрешают, но изучить укромные уголки Алтая можно на Google Картах», — сказано в информации. В то же время на берегах озера расположены кордоны заповедника, где после оформления пропуска туристы могут переночевать. Туристические базы расположены в северной и южной частях озера, а также на его незаповедном берегу. При этом дома отдыха рассчитаны на гостей с разным уровнем дохода.