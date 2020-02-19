Шнуров озадачился в стихах проблемой черного неба в Красноярске

Музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение про проблему красноярцев, пожаловавшихся на задымление города.

«Сергей! Мы ни до кого не можем достучаться (((мы живем в Красноярске вот в таких условиях!! Мы болеем, мы задыхаемся!!! Мы готовы все бросить и уехать!! Наша власть нас не слышит!! Может она услышит Вас», — написал Шнурову один из красноярцев.

Музыкант быстро отреагировал на просьбу, написав про беду красноярцев стихотворение в Instagram:

Я чего-то не пойму,

Тема всем неинтересна?

Красноярск стоит в дыму,

Люди пишут, мол (нецензурное слово) нам.

В новостях молчат. Ни строчки.

Ни пол-строчки, даже мема.

Типо эти заморочки,

Чисто местная проблема.

Эти новости некрупны?

Темка- так себе слаба?

Ждут когда случатся трупы,

Вот тогда забьют в набат.

Да и то не очень сразу.

Срочно? Точка. Запятая.

Можем освещать заразу,

Только если из Китая.

По данным Среднесибирского УГМС на 17 февраля, уровень загрязнения атмосферного воздуха в среднем по Красноярску оценивается как высокий, введен режим НМУ. Жители региона публикуют в соцсетях фото и видео задымленного города, жалуясь, что на улице невозможно дышать.