Шнуров озадачился в стихах проблемой черного неба в Красноярске

Музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение про проблему красноярцев, пожаловавшихся на задымление города.
«Сергей! Мы ни до кого не можем достучаться (((мы живем в Красноярске вот в таких условиях!! Мы болеем, мы задыхаемся!!! Мы готовы все бросить и уехать!! Наша власть нас не слышит!! Может она услышит Вас», — написал Шнурову один из красноярцев.
Музыкант быстро отреагировал на просьбу, написав про беду красноярцев стихотворение в Instagram:
Я чего-то не пойму,
Тема всем неинтересна?
Красноярск стоит в дыму,
Люди пишут, мол (нецензурное слово) нам.
В новостях молчат. Ни строчки.
Ни пол-строчки, даже мема.
Типо эти заморочки,
Чисто местная проблема.
Эти новости некрупны?
Темка- так себе слаба?
Ждут когда случатся трупы,
Вот тогда забьют в набат.
Да и то не очень сразу.
Срочно? Точка. Запятая.
Можем освещать заразу,
Только если из Китая.
По данным Среднесибирского УГМС на 17 февраля, уровень загрязнения атмосферного воздуха в среднем по Красноярску оценивается как высокий, введен режим НМУ. Жители региона публикуют в соцсетях фото и видео задымленного города, жалуясь, что на улице невозможно дышать.