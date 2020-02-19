НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Китайцам запретили въезд в Россию

Источник:
ТАСС
222 2
Фото: © пресс-служба ОАО «РЖД»

Гражданам Китая временно запретили въезд на территорию России для туризма, работы и в частных целях, соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ограничение начнет действовать с 20 февраля. В связи с распространением вируса COVID-19 Россия также приостанавливает прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в частных и учебных целях гражданам Китая.

Запрет не коснется пассажиров, следующих из Китая в другие страны через российские аэропорты. Россия ранее приостановила чартерное авиасообщение с Китаем и полностью прекратила железнодорожное сообщение.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае достигло 74 тысяч человек, более 2 тысяч скончались. Помимо КНР, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах.

Тема: Распространение китайского вируса
Подтвержден второй случай коронавируса среди россиян
iPhone временно исчезнут из продажи
Перечислены бесполезные способы защиты от коронавируса
Главный врач госпиталя в Ухане умер от коронавируса
смотреть все
Жизнь #Транспорт и дороги #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин отправил в отставку Суркова
•
Китайцам запретили въезд в Россию
•
Подтвержден второй случай коронавируса среди россиян
•
Суд Гааги обязал Россию выплатить акционерам ЮКОСа $50 млрд
Подробности
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Святой Трифон: православная версия 14 февраля
•
«Гигант» сокращает площади и закрывается на ночь
•
Впервые на Земле: Чубайс запустил реактор нанотрубок
Как это работает
•
Умная колонка с Алисой: тест-драйв «Яндекс.Станции Мини»
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Приворот на девушку: как любимая превращается в зомби
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Депутат предложила пересадить мэрию Новосибирска на такси
Сибирь 18.02.2020 17:44
Замдиректора клиники Мешалкина отпустили под подписку о невыезде
Сибирь 18.02.2020 16:56
Новосибирский тракторист выиграл миллион в лотерею
Сибирь 18.02.2020 15:26
Дело о взятках в «Зимней вишне» ушло в суд
Сибирь 18.02.2020 15:12
Самое популярное
Узаконен новый вид охоты для россиян
25795
Роскачество объяснило разницу в шопинге на Amazon и AliExpress
8042
Рекламу про Нигдегород в Кузбассе сняли из-за властей
7754
Халатность чиновников красноярского Минздрава привела к смерти ребенка
6049
Обсуждение (2)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин отправил в отставку Суркова
•
Китайцам запретили въезд в Россию
•
Подтвержден второй случай коронавируса среди россиян
•
Суд Гааги обязал Россию выплатить акционерам ЮКОСа $50 млрд
Подробности
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Святой Трифон: православная версия 14 февраля
•
«Гигант» сокращает площади и закрывается на ночь
•
Впервые на Земле: Чубайс запустил реактор нанотрубок
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Суд Гааги обязал Россию выплатить акционерам ЮКОСа $50 млрд
112
Эрдоган обвинил Россию в руководстве войной в Ливии
60
Лукашенко предложил России присоединиться к Белоруссии
42
Глава МИД Украины предрек войну между Россией и Белоруссией
42
Россию отказались считать преемницей СССР
37