Китайцам запретили въезд в Россию

Гражданам Китая временно запретили въезд на территорию России для туризма, работы и в частных целях, соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ограничение начнет действовать с 20 февраля. В связи с распространением вируса COVID-19 Россия также приостанавливает прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в частных и учебных целях гражданам Китая.

Запрет не коснется пассажиров, следующих из Китая в другие страны через российские аэропорты. Россия ранее приостановила чартерное авиасообщение с Китаем и полностью прекратила железнодорожное сообщение.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае достигло 74 тысяч человек, более 2 тысяч скончались. Помимо КНР, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах.