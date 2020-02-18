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Подтвержден второй случай коронавируса среди россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства КНР

Второй россиянин заразился коронавирусом COVID-19 на круизном лайнере Diamond Princess, сообщает российское посольство в Японии на своей странице в Facebook. Заболел муж туристки, ставшей первой гражданкой России, у которой диагностировали опасный вирус.

Мужчина находится в специализированном японском медучреждении, его жизни пока ничего не угрожает. Его жена ранее была доставлена в одну из больниц и проходит лечение, отмечается в сообщении.

Diamond Princess 20 января вышел из порта Иокогама в двухнедельный круиз, обратно судно должно было вернуться обратно 4 февраля. Однако вскоре выяснилось, что один из пассажиров-китайцев был заражен коронавирусом.

Лайнер по требованию властей остался на рейде в порту Йокогамы для проверки всех пассажиров, судно закрыли на карантин, пассажиры вынуждены большую часть времени проводить в каютах.

Согласно последним данным, коронавирусом заразились более 450 пассажиров и членов команды круизного судна. На корабле находилось 24 россиянина. Срок карантина истечет 19 февраля, после чего начнется эвакуация пассажиров.

Тема: Распространение китайского вируса
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да не смеши)) кто будет платить ты о чём.

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Блин)) ну хоть бы как то правдоподобнее писали) на кого расчитана эта новость)) она такая ненастоящая,...