Отменены штрафы за показ нацистской символики

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, законопроект об исключении административной ответственности за демонстрацию нацистской или экстремистской символики, если это делается не с целью пропаганды. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Статья 20.3 КоАП дополняется примечанием, согласно которому штраф не будет налагаться, если при использовании такой символики «формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии».

До принятия закона статья предусматривала штраф за показ нацисткой атрибутики для граждан в размере от 1 тысячи до 2 тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток, для должностных лиц — от 1 тысячи до 4 тысяч рублей, для юридических лиц — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей.

Ранее Госдума приняла закон, который уточняет действующие нормы демонстрации нацистской символики. Он предполагает, что подобная атрибутика может свободно присутствовать в произведениях искусства, литературы и науки, а также в сообщениях СМИ. При этом демонстрация не должна оправдывать преступления фашистской Германии.