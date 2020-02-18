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Отменены штрафы за показ нацистской символики

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, законопроект об исключении административной ответственности за демонстрацию нацистской или экстремистской символики, если это делается не с целью пропаганды. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Статья 20.3 КоАП дополняется примечанием, согласно которому штраф не будет налагаться, если при использовании такой символики «формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии».

До принятия закона статья предусматривала штраф за показ нацисткой атрибутики для граждан в размере от 1 тысячи до 2 тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток, для должностных лиц — от 1 тысячи до 4 тысяч рублей, для юридических лиц — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей.

Ранее Госдума приняла закон, который уточняет действующие нормы демонстрации нацистской символики. Он предполагает, что подобная атрибутика может свободно присутствовать в произведениях искусства, литературы и науки, а также в сообщениях СМИ. При этом демонстрация не должна оправдывать преступления фашистской Германии.

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Uynachalnica

На какие только обещания не пойдешь, чтобы принятие поправок в конституцию прошло без загвоздок.

a-n-atol

люди для них расходный материал, ни чего они для них делать не будут

лачинов

Что Ходор - мошенник это факт. Впрочем справедливости ради надо заметить, что остальные не лучше. Он...

alex.nska

да не смеши)) кто будет платить ты о чём.

fess768

Блин)) ну хоть бы как то правдоподобнее писали) на кого расчитана эта новость)) она такая ненастоящая,...