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Xiaomi установит российские программы на смартфоны

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Xiaomi

Xiaomi согласилась установить российские программы на смартфоны для исполнения законодательства РФ, об этом сообщает пресс-служба китайской компании.

«Мы привержены соблюдению всех норм российского законодательства, и в случае необходимости установки дополнительного программного обеспечения мы будем устанавливать его в рабочем режиме»,— говорится в ответе компании на запрос RNS.

По словам представителя Xiaomi, практика предустановки приложений от локальных разработчиков уже тщательно отработана и активно применяется компанией. Однако еще предстоит определиться с конкретными программами.

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Закон об обязательной предустановке отечественных программ вступит в силу 1 июля. Ранее выполнить требования по предустановке программ согласилась Samsung Electronics. Предполагается, что установка приложений будет проводиться напрямую производителем.

Президент России Владимир Путин в декабре 2019 года подписал закон об обязательной предустановке отечественного программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и «умные» телевизоры.

В число обязательных программ для предустановки на смартфоны с 1 июля 2020 года вошли браузеры, картографические сервисы, приложение госуслуг, мессенджеры, соцсети и почтовые клиенты.

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Топ комментариев

scorpion2777

Тебя минусуют местные педофилы

Uynachalnica

На какие только обещания не пойдешь, чтобы принятие поправок в конституцию прошло без загвоздок.

alex.nska

да не смеши)) кто будет платить ты о чём.

domanl

Бывают же уроды. Подвесить его за орган и дело с концом.

a-n-atol

люди для них расходный материал, ни чего они для них делать не будут