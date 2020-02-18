Xiaomi установит российские программы на смартфоны

Xiaomi согласилась установить российские программы на смартфоны для исполнения законодательства РФ, об этом сообщает пресс-служба китайской компании.

«Мы привержены соблюдению всех норм российского законодательства, и в случае необходимости установки дополнительного программного обеспечения мы будем устанавливать его в рабочем режиме»,— говорится в ответе компании на запрос RNS.

По словам представителя Xiaomi, практика предустановки приложений от локальных разработчиков уже тщательно отработана и активно применяется компанией. Однако еще предстоит определиться с конкретными программами.



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Закон об обязательной предустановке отечественных программ вступит в силу 1 июля. Ранее выполнить требования по предустановке программ согласилась Samsung Electronics. Предполагается, что установка приложений будет проводиться напрямую производителем.

Президент России Владимир Путин в декабре 2019 года подписал закон об обязательной предустановке отечественного программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и «умные» телевизоры.

В число обязательных программ для предустановки на смартфоны с 1 июля 2020 года вошли браузеры, картографические сервисы, приложение госуслуг, мессенджеры, соцсети и почтовые клиенты.