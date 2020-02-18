iPhone временно исчезнут из продажи

Поставки iPhone по всему миру временно ограничат из-за вспышки коронавируса в Китае, сообщает пресс-служба компании Apple.

Несмотря на недавний запуск заводов в КНР, производство смартфонов наращивается медленнее, чем планируется, говорится в сообщении компании. Кроме этого, в Китае закрыты многие магазины, поэтому спрос на высокотехнологичную продукцию резко упал.

Отмечается, что сложившаяся ситуация носит временный характер. Однако компания не ожидает выполнения прогноза по доходам в марте, который был представлен ранее. Скорее всего, поставки гаджетов выйдут на запланированный уровень только в апреле.

Вспышка коронавируса в Китае вызвала прекращение работы крупных заводов почти на три недели. Эксперты подсчитали, что последствия эпидемии могут затронуть более 5 миллионов компаний по всему миру.