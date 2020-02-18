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Школьников накормят «президентскими» обедами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства НСО

Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании в школах для учеников начальных классов в третьем, окончательном чтении. Документ опубликован в законодательной базе парламента.

Учащиеся младших классов будут бесплатно получать горячее питание не менее одного раза в день. Обеспечить младшеклассников бесплатными обедами в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию предложил президент РФ Владимир Путин.

Финансировать бесплатное питание для учеников смогут бюджеты всех уровней власти, регионы получат из федеральной казны субсидии на эти цели. Мероприятия по обеспечению условий для организации такого питания должны осуществляться поэтапно.

Согласно закону, российские школы перейдут на бесплатное питание для учеников младших классов с 1 сентября 2020 года до 1 сентября 2023 года. Это станет одной из мер социальной поддержки семей с детьми.

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