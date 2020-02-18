НАВЕРХ

Депутат предложила пересадить мэрию Новосибирска на такси

Источник:
Sibnet.ru
376 3
Фото: © Sibnet.ru

Мэрия Новосибирска за год тратит в среднем 82 миллиона рублей на содержание автопарка из 97 машин, возить чиновников на такси гораздо дешевле, сообщила на странице Facebook Наталья Пинус.

«Штат мэрии обслуживает 97 автомобилей. Это без учета районных администраций. Себестоимость пробега одного километра в 2018 году составила 50 рублей», — написала Пинус. По ее словам, за год на содержание автопарка из бюджета города потрачено 82,5 миллиона рублей.

По данным отчета Контрольно-счетной палаты, среди нарушений расхождение между путевыми листами и табелями учета рабочего времени, недостоверное отражение в путевых листах информации об остатках топлива, договоры с физлицами о замене авторезины при наличии пяти автослесарей, балансировочного стенда и шиномонтажного аппарата.

«Я выступила с предложением рассмотреть вариант перехода на использование такси. На мой взгляд, это будет экономически более целесообразно», — отметила Пинус. Она добавила, что представитель КСП сказал, что автопарк мэрии нужен для оперативности. 

Использовать агрегаторы такси для передвижения чиновников предлагал министр финансов РФ Антон Силуанов. Губернатор региона Андрей Травников говорил, что «в перспективе диспетчерская служба может быть заменена службой такси». 

Еще по теме
Россиянам с серыми зарплатами откажут в кредитах
Суд Гааги обязал Россию выплатить акционерам ЮКОСа $50 млрд
Эксперты заявили о поправке «кредитного здоровья» россиян
Причины для блокировки банковских счетов пересмотрят в России
смотреть все
Новосибирск #Местная власть #Деньги
КАРТИНА ДНЯ
•
Суд Гааги обязал Россию выплатить акционерам ЮКОСа $50 млрд
•
Россиянам с серыми зарплатами откажут в кредитах
•
Школьников накормят «президентскими» обедами
•
iPhone временно исчезнут из продажи
Подробности
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Святой Трифон: православная версия 14 февраля
•
«Гигант» сокращает площади и закрывается на ночь
•
Впервые на Земле: Чубайс запустил реактор нанотрубок
Как это работает
•
Умная колонка с Алисой: тест-драйв «Яндекс.Станции Мини»
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Приворот на девушку: как любимая превращается в зомби
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
НОВОСТИ СИБИРИ
Депутат предложила пересадить мэрию Новосибирска на такси
Сибирь 18.02.2020 17:44
Замдиректора клиники Мешалкина отпустили под подписку о невыезде
Сибирь 18.02.2020 16:56
Новосибирский тракторист выиграл миллион в лотерею
Сибирь 18.02.2020 15:26
Дело о взятках в «Зимней вишне» ушло в суд
Сибирь 18.02.2020 15:12
Самое популярное
Узаконен новый вид охоты для россиян
24869
Роскачество объяснило разницу в шопинге на Amazon и AliExpress
7806
Рекламу про Нигдегород в Кузбассе сняли из-за властей
7568
Халатность чиновников красноярского Минздрава привела к смерти ребенка
5861
Обсуждение (3)
КАРТИНА ДНЯ
•
Суд Гааги обязал Россию выплатить акционерам ЮКОСа $50 млрд
•
Россиянам с серыми зарплатами откажут в кредитах
•
Школьников накормят «президентскими» обедами
•
iPhone временно исчезнут из продажи
Как это работает
•
Умная колонка с Алисой: тест-драйв «Яндекс.Станции Мини»
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Приворот на девушку: как любимая превращается в зомби
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Индексацию зарплат пропишут в Конституции
83
Эрдоган обвинил Россию в руководстве войной в Ливии
60
Суд Гааги обязал Россию выплатить акционерам ЮКОСа $50 млрд
48
Российские военные вмешались в конфликт солдат США и сирийцев
47
Лукашенко предложил России присоединиться к Белоруссии
42