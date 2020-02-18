Депутат предложила пересадить мэрию Новосибирска на такси

Мэрия Новосибирска за год тратит в среднем 82 миллиона рублей на содержание автопарка из 97 машин, возить чиновников на такси гораздо дешевле, сообщила на странице Facebook Наталья Пинус.

«Штат мэрии обслуживает 97 автомобилей. Это без учета районных администраций. Себестоимость пробега одного километра в 2018 году составила 50 рублей», — написала Пинус. По ее словам, за год на содержание автопарка из бюджета города потрачено 82,5 миллиона рублей.

По данным отчета Контрольно-счетной палаты, среди нарушений расхождение между путевыми листами и табелями учета рабочего времени, недостоверное отражение в путевых листах информации об остатках топлива, договоры с физлицами о замене авторезины при наличии пяти автослесарей, балансировочного стенда и шиномонтажного аппарата.

«Я выступила с предложением рассмотреть вариант перехода на использование такси. На мой взгляд, это будет экономически более целесообразно», — отметила Пинус. Она добавила, что представитель КСП сказал, что автопарк мэрии нужен для оперативности.

Использовать агрегаторы такси для передвижения чиновников предлагал министр финансов РФ Антон Силуанов. Губернатор региона Андрей Травников говорил, что «в перспективе диспетчерская служба может быть заменена службой такси».