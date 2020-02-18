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Суд Гааги обязал Россию выплатить акционерам ЮКОСа $50 млрд

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: ВО Свобода / CC BY 3.0

Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам компании ЮКОС, говорится в сообщении суда.

В 2014 году международный арбитраж постановил, что Россия должна выплатить миллиарды долларов в качестве компенсации ущерба бывшим акционерам ЮКОСа. РФ потребовала в окружном суде Гааги отменить это решение, и суд вынес решение в пользу российской стороны.

«Апелляционный суд Гааги постановил, что вынесенный ранее вердикт является ошибочным. Это значит, что решение международного арбитража вновь вступает в силу», — приводит ТАСС сообщение Апелляционного суда Гааги.

«Для России сохраняется возможность для подачи апелляции в Верховный суд Нидерландов», — добавили в Апелляционном суде Гааги.

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В Минюсте России подтвердили эту информацию. «Апелляционный суд Гааги отменил вердикт голландского суда первой инстанции и оставил в силе решение гаагского арбитража от 18 июля 2014 года. Данные решения обязывали Россию выплатить мажоритарным экс-акционерам НК "ЮКОС" 50 миллиардов долларов США в качестве возмещения якобы нанесенного ее действиями ущерба», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Российская Федерация продолжит отстаивать свои законные интересы и в порядке кассации оспорит вынесенный апелляционной инстанцией вердикт в Верховном суде Нидерландов», — сказано в сообщении Минюста.

ЮКОС был создан в 1993 году. В 2003 году власти обвинили компанию в неуплате налогов. В ходе продажи имущества ЮКОСа в 2004 году большую часть активов (80%) купила «Роснефть». Президента и основного акционера компании Михаила Ходорковского в 2005 году осудили по статье «мошенничество», в 2013 году его помиловал Путин.

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