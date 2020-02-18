России предсказали отмену военного призыва

Россия со временем полностью перейдет на оснащение армии контрактниками, при этом в стране будет мобилизационный резерв из солдат срочной службы, спрогнозировал глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Мы уже перешли на контрактную основу, у нас сейчас почти 400 тысяч контрактников», — цитирует Бондарева ТАСС. Сенатор уточнил, что солдаты срочной службы в основном представляют мобилизационный резерв.

По словам Бондарева, сейчас два раза в год проводится набор по срочной службе по 150 тысяч человек. При этом проблем с призывом нет, молодые люди стали намного охотнее идти в армию, уточнил политик.

«Я думаю, что со временем мы перейдем на полное оснащение армии контрактниками, но пока существует именно такая система комплектования Вооруженных Сил, которая позволяет и контрактников содержать, и срочников готовить», — подчеркнул Бондарев.