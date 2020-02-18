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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

России предсказали отмену военного призыва

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Россия со временем полностью перейдет на оснащение армии контрактниками, при этом в стране будет мобилизационный резерв из солдат срочной службы, спрогнозировал глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Мы уже перешли на контрактную основу, у нас сейчас почти 400 тысяч контрактников», — цитирует Бондарева ТАСС. Сенатор уточнил, что солдаты срочной службы в основном представляют мобилизационный резерв.

По словам Бондарева, сейчас два раза в год проводится набор по срочной службе по 150 тысяч человек. При этом проблем с призывом нет, молодые люди стали намного охотнее идти в армию, уточнил политик.

«Я думаю, что со временем мы перейдем на полное оснащение армии контрактниками, но пока существует именно такая система комплектования Вооруженных Сил, которая позволяет и контрактников содержать, и срочников готовить», — подчеркнул Бондарев.

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Топ комментариев

scorpion2777

Тебя минусуют местные педофилы

Uynachalnica

На какие только обещания не пойдешь, чтобы принятие поправок в конституцию прошло без загвоздок.

alex.nska

да не смеши)) кто будет платить ты о чём.

domanl

Бывают же уроды. Подвесить его за орган и дело с концом.

a-n-atol

люди для них расходный материал, ни чего они для них делать не будут