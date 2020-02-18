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Фигуристка Туктамышева вновь показала стриптиз на льду

Источник:
Sibnet.ru
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева показала обновленную версию своего знаменитого номера с раздеванием — видео опубликовано в Instagram.

Туктамышева выступила на закрытии турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Петербурге. Специально для фигуристки на корте установили маленький каток.

Спортсменка показала вариацию своего показательного номера под песню Бритни Спирс «Toxic»: вместо костюма стюардессы, часть которого она снимала, на Туктамышевой были черное платье и красная куртка, которую она сбрасывала.

Туктамышева — чемпионка мира и победительница первенства Европы в женском одиночном катании 2015 года. В этом сезоне она стала четвертой чемпионате России.

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